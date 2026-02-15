Ментета от 20 до 200 евро хванати във Варна

Девет досъдебни производства за пускане в обращение на фалшиви евро банкноти са образувани от началото на годината във Варна. Засечените неистински пари са с номинал 20, 50, 100 и 200 евро, като общата им стойност е няколкостотин евро. Най-често става дума за единични бройки, използвани при разплащане в търговски обекти, предаде БНТ.

От прокуратурата посочват, че качеството на установените фалшификати е високо, което увеличава риска хората, които все още нямат достатъчно опит с новата валута, да бъдат подведени. По думите на институцията именно при дребни покупки най-често се прави опит за прокарване на неистински банкноти.

Жители на Варна признават, че подхождат внимателно при приемане на пари. Някои твърдят, че разчитат на основните защитни елементи - релефа, светлинния знак и цветовите нюанси. Други казват, че проверяват внимателно всяка върната сума, като обръщат внимание на допира и защитните изображения срещу светлина. Има и хора, които признават, че все още не се чувстват уверени в способността си да разпознават фалшификати.

Най-често сигналите за подобни случаи идват от продавачи в магазини, където е направен опит за плащане с неистински банкноти.

Говорителят на Окръжна прокуратура-Варна Радослав Лазаров обясни, че подобни действия не се изчерпват само с прокарване на фалшиви пари. „Когато някой използва неистински паричен знак, за да плати стока или услуга, това е съпътствано и с измама, тъй като се причинява имотна вреда. Самото държане на фалшиви банкноти в по-големи количества също е криминализирано“, подчерта той.

От прокуратурата призовават гражданите да се информират за защитните елементи на еврото единствено от официални източници. Лазаров допълни: „Хората трябва да бъдат внимателни. Ако попаднат на фалшива банкнота, не бива да се опитват да я върнат обратно в оборот. Това би ги направило съучастници в престъпление. Вместо това трябва незабавно да уведомят органите на реда и да следват техните указания.“

За разпространение на фалшиви парични знаци законът предвижда наказание лишаване от свобода от две до осем години.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com