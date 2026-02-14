Живот като хорър! ДАНС: Калушев губел сексуален интерес към момчета след 17-18 години, търсел по-малки

Калушев създал и организирал секта, обект на която са малолетни деца –„няма отиване и връщане, децата живеят там постоянно, откъснати от училище, семейство и приятели", пише "Епицентър бг.

Медията BIRD се добрала до справката на ДАНС, която председателят на агенцията Деньо Денев донесъл в парламента, но отказал да предостави данните в нея, защото били секретни.



Справката е изпратена от ДАНС през януари 2025 на Софийска градска прокуратура. Оттам преписката е препратена на Окръжна прокуратура София, после на Районна прокуратурата Костинброд.



Още през 2022 г. МВР – ГДБОП е водила преписка по данните за сексуална експлоатация на деца от страна на Калушев, която е прекратена.



Свидетелят Валери Захариев твърди, че се е срещал два пъти с агенти на ГДБОП и е разказвал за сексуална и финансова експлоатация от Калушев.

Ето как изглеждат документите в публикацията на Bird.

СПРАВКА



ОТНОСНО: Извършени действия във връзка с постъпили сигнали с вх. № Ж-361/ 2024 г. и вх. № Ж-370/2024 г.



В ДАНС постъпи сигнал от Валентина Иванова Попова и Красимир Георгиев Попов от гр. Плевен, с вх. № Ж-361/13.06.2024 г., в който лицата излагат твърдения за съществуването на НПО „Национална агенция за контрол на защитените територии“ /НАКЗТ/, която според тях представлява секта и привлича малолетни деца.



Двамата изказват притеснение, че внукът им Л. С. В., е дете в риск, поверен от родителите си (Албена Красимирова Варсано и Симон Менахем Варсано), на Ивайло Калушев. Детето пребивава в хижа „Петрохан“ изолирано от семейството си и няма никаква яснота относно действията и използваните от организацията методи и какво е въздействието им върху психиката на внука им.

Акцентират, че откакто живее в хижата, детето е започнало да проявява признаци на отчуждение към близките си и агресивност. Леон Варсано е бил ученик в 134 СУ „Димчо Дебелянов“ в София, откъдето е бил отписан от майка си и през октомври 2023 г. е записан в частно лицензирано училище „Космос“ в с. Осоица, общ. Горна Малина, област София, но не посещавал учебните занятия. За периода октомври 2023 – юни 2024 г. бабата и дядото са виждали детето два пъти, случайно. По тяхно настояване внукът им е доведен на среща с тях, на която присъствал мъж с име „Ивайло“, представен като рейнджър, както и Александър Янев Макулев, и Николай Николаев Златков. Според сигналоподателите внукът им демонстрира драстична промяна в поведението си. Установили са и, че детето е извеждано зад граница с пълномощно, подписано и от двамата си родители.



На 15.06.2024 г. на официалната електронна поща на ДАНС ([email protected]) е получен втори сигнал от Валентина Иванова Попова и Красимир Георгиев Попов, с вх. № Ж-370/17.06.2024 г., в който посочват, че

По данни от интернет страницата на НАКЗТ въпросното училище фигурира като партньор на НАКЗТ, наред с редица други организации. Копия от двата сигнала са изпратени до Държавна агенция за защита на детето, МВР и прокуратурата.



Майката Албена Варсано и Ивайло Калушев са разбрали за подадения сигнал до институциите. Албена Версано влиза в остри пререкания с родителите си и ги обвинява в опит да провалят бъдещето на детето й, като иска от тях незабавно да оттеглят сигнала си, заплашвайки ги, че в противен случай „това ще са последните ни разговори и като родители няма да съществуваме". Според сигналоподателите Албена Версано и и детето са манипулирани. Допълват, че по тяхно искане бащата на детето е отменил съгласието си за пътуване на в чужбина и настоятелно молят всички длъжностни лица, които имат правомощия и компетентност да сезират гранична полиция за отмененото съгласие на бащата.

На 17.06.2024 г. отново на официалната електронна поща на ДАНС, постъпва нотариално заверена декларация от Валентина Иванова Попова и Красимир Георгиев Попов относно оттегляне на сигнал до Държавна агенция за защита на детето към Вх. №97-00-68/13.06.2024 г., с копие до МВР към Вх. № 489700-4345/13.06.2024 г., с копие до ДАНС, вх. № Ж-361/13.06.2024 г., и с копие до Прокуратура на Р България, Вх. № PRB202424472555I/13.06.2024 г. Същите се отказват от изложените в сигналите твърдения и от искания за оказване на съдействие от държавните институции и молят органите да не образуват преписка или да прекратят всички образувани такива, както и да не използват информацията, съдържаща се в сигналите.

Въпреки това сигналоподателите продължават да споделят притесненията си за състоянието на внука си.

На 19.06.2024 г., предвид получена информация за пребиваването и на други деца в хижата, е извършена съвместна проверка от Агенция за социално подпомагане, РУ на МВР-Годеч и ОДМВР София област на територията на туристически дом „Петрохан“, с. Гинци, община Годеч.

По време на проверката на място са установени две деца – А. Я. М., ученик в частно училище „Космос“, с. Осоица, като по данни от оперативен източник неговите родители разполагат със скромни финансови възможности и вероятно биха били затруднени да плащат такси за обучение в частно училище), и А. С., придружаван от по-големия си брат, Николай Николаев Златков, който е в лагера на Ивайло Калушев от 2014 г.

Децата пребивават в хижата със съгласието на родителите си и Ивайло Калушев разполага с подписани от тях пълномощни за извеждането им от страната. Ивайло Иванов е заявил, че хижата се ползва като база на организацията и там се обучават деца за младши рейнджъри, със съгласието на родителите си, и се осъществява обмен с партньорски лагери извън страната.



По данни от АИС – МВР децата Л. В. и А. М. са изведени от страната на 08.10.2024 г. през ГКПП „Калотина“ придружени от Ивайло Калушев и Николай Златков с кемпер Ролер Тим Кронос 290 М, рег. № CB7588KE. Същите се връщат в страната на 24.10.2024 г. Превозното средство, с което са пътували е собственост на „Българска асоциация по екстремни спортове“ ООД, ЕИК 205387414 със съдружници Ивайло Калушев, Иван Иванов, Пламен Статев и Николай Златков.

В средата на 2024 г. в ДАНС е получена информация от близък до Ивайло Калушев, според който, преди няколко години, на територията на Мексико, българинът Валери Валериев Андреев, който тогава е бил дете, е бил експлоатиран сексуално от Калушев. Андреев е бил изпратен в базата на Калушев в Мексико със знанието и съгласието на родителите си (София Иванова Андреева, Валери Костадинов Андреев), където смятали, че е обучаван на пещерно дело, подводна фотография и др.

В своите кръгове Ивайло Калушев е считан за духовен водач и гуру, на когото са поверявани деца за обучение, някои от които считани за „проблемни“. Базата (с адрес на една от сградите: Calle Iguana 41, Rancho Santa Teresita, втората сграда е от затворен тип, с камери за наблюдение, датчици, висока и солидна ограда с бодлива тел и специален пропускателен режим. Разполага със скъпи мотоциклети, автомобили и джетове за подводно гмуркане, както и компютърно оборудване от висок клас, фотоапарати, дронове и елитно оборудване за подводни снимки и пещернячество.

След известно време Андреев е споделил, че е многократно сексуално експлоатиран от Калушев. Родителите му са българи, с много добри финансови възможности, от които Калушев е успял да получи над 1 милион лева в периода 2010-2017 г. под предлог, че са необходими за грижите за детето. В разговорите си с родителите той изисквал да му бъдат изпращани финансови средства за храна, закупуване на велосипед, скутер, за шофьорски курсове и др. В даден момент, под предлог, че Валери Андреев е демонстрирал недобро поведение, е бил поставен в неколкомесечна изолация в затворено помещение с оскъдно количество храна. По време на наказанието, Калушев е убедил детето да поиска 50 000 евро от родителите си, на които да обясни, че има нужда от автомобил, тъй като вече е на подходящата за това възраст. Родителите на Валери Андреев изпълнявали безпрекословно всички желания на Калушев.



По неизвестни причини, преди около две години, Калушев и групата му бързо (в рамките на един следобед) напускат Мексико, след което се установяват в България, където той притежава или е притежавал имоти в района на Петрохан, с. Българи (общ. Царево, обл. Бургас), кв. Симеоново – София и др. През годините Калушев подменял малолетните и непълнолетните си сексуални обекти (момчета), вероятно поради факта, че след като навършели 17-18 годишна възраст, губел интерес към тях.

Един от фаворитите му е бил Николай Николаев Златков, адресно регистриран в гр. София. Същият впоследствие (и до момента) става член на УС на НАКЗТ. В Мексико е пребивавал и Деян Делчев Илиев.

Съгласно оперативните данни, Ивайло Калушев се движи в малка група от едни и същи лица, сред които и една жена – вероятно Невена Несторова Стаева, за която източникът предполага, че е вид „алиби“ на Калушев, сочи справката на ДАНС.

Всички от групата изпълняват желанията му и го приемат и се отнасят към него като към изявен лидер. Малолетните момчета обикновено изглеждат затворени и некомуникативни. След окончателното си завръщане в България, Валери Андреев е бил убеден, не се посочва от кого, да разкаже за случилото се в Мексико на служител от Дирекция „Киберпрестъпност“ на ГДБОП – МВР.

На Андреев не му е известно дали са го заснемали, докато с него са извършвани сексуални действия от Калушев, не е виждал камери в помещенията, в които това се е случвало, но не изключва тази възможност. След като се е запознал с казуса, служителят от звеното поискал да бъде осигурен поне още един свидетел, което обаче Андреев не е успял да изпълни.



През декември 2024 г. от агенти на ДАНС е проведена работна среща с Дирекция „Киберпрестъпност“ ГДБОП – МВР, по време на която бе уточнено, че през 2022 г. служители на звеното се срещат с анонимен мъж (Валери Валериев Андреев). Последният разказал за „извършени блудствени действия с него от Ивайло Калушев“ по време на престоя си (по това време непълнолетен) в лагер в Мексико организиран от Ивайло Калушев. С оглед заявеното, в ГДБОП е открита преписка. С лицето е проведена втора среща, по време на която с него е коментирано да даде показания пред следовател и включването му като свидетел при евентуален съдебен процес. Поради лични съображения породени от преживяното, Валери Андреев отказва да свидетелства.



От Дирекция „Киберпрестъпност“ са предприети допълнителни действия, с цел установяване на други лица/свидетели, но не откриват такива. Поради липса на категорични данни, че действията на Иво Калушев, се преплитат с тяхната линия на работа, преписката е прекратена.



1През втората половина на месец декември 2024 г. от служители на ДАНС е проведена среща със Свилен Петров Свиленов, притежаващ българско и американско гражданство. Същият изказва притеснението си от това, че синът му А. С., пребивава целогодишно в хижа „Петрохан“ при Ивайло Калушев. Записан е в частното лицензирано училище „Космос“, в с. Осоица, общ. Горна Малина, област София, но не посещава учебните занятия. Свиленов акцентира, че откакто синът му пребивава в лагера на Калушев има драстична промяна в поведението му и отношенията по между им са се влошили.



Относно познанството си с Ивайло Калушев, извършваната от последния дейност, както и за кръга от лица близки негови връзки, Свиленов посочва следното. Запознава се с Ивайло Калушев чрез съпругата си Ралица Асенова Свиленова. През 2011 г. жена му, която е детски психолог, започва курсове по хипнотерапия, по време на които се запознава с Ивайло Калушев. От този момент Калушев и Ралица Свиленова започват да поддържат чести контакти помежду си. Поради лични причини, Свилен Свиленов и семейството му се местят да живеят на о-в Тенерифе, Испания, като именно Калушев ги насочва там. На о-в Тенерифе се засичат (не случайно) с Ивайло Калушев, който по това време пътувал (със собствена презокеанска лодка) за Мексико. Две години по-късно отново по инициатива на Калушев, Ралица Свиленова, съпругът й и двете й деца (А. С. и Николай Златков) се местят да живеят в Мексико, като закупуват къща в близост до мястото където пребивава Калушев. Първоначално в имението на Ивайло Калушев живеели четирима човека – Ивайло Калушев, Валери Андреев (с парите на баща му е закупено имението на Калушев), Деян Илиев, и Невена Стаева, като впоследствие се присъединява и Николай Златков. Няколко дни по-късно започва промяна в поведението на Златков – „вие не сте ми родителите, вие лъжете, те са правите (визирайки Ивайло Калушев)“.



В Мексико Ивайло Калушев регистрира фирма и прави училище за подводни гмуркания за хора с финансови възможности. Създава филм за това, след което започва по форуми да „омайва“ американци и канадци, които му превеждат дарения от 400 до 1 000 долара. Успява да развие успешен бизнес, но в един момент в рамките на ден преустановява всичко и тръгва за България.

По данни на Свилен Свиленов, Ивайло Калушев се е провъзгласил за „ЛАМА“ и вярва в будистката теория „САМСАРА – кръговрата на прераждането“. Създал и организирал секта, обект на която са малолетни деца – „няма отиване и връщане, децата живеят там постоянно, откъснати от училище, семейство и приятели.“

Същият описва Ивайло Калушев като интелигентен, адаптивен, изключителен психолог, много добър анализатор и събеседник. Пребивавал в Тибет.

Относно това дали му е известно да са извършвани сексуални действия от Ивайло Калушев спрямо малолетни деца, намиращи се в хижа Петрохан, както и по време на престоя на Калушев в чужбина, Свиленов отговори, че знае за подобни действия. Водил е комуникация с Валери Андреев, който му е споделил за преживяното в Мексико и извършените сексуални посегателства от Калушев.



От придобитата информация прави впечатление, че всички деца са отписани от държавни училища и са записани в частното лицензирано училище „Космос“, в с. Осоица, което е партньор на НАКЗТ, но реално не посещават учебни занятия.



Налице са данни за евентуално извършени сексуални или блудствени действия от Ивайло Калушев, относими към Глава Втора, Раздел VIII от Наказателния кодекс, се твърди още в справката.





