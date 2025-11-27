Варна в шок! Рецидивист плати такси с "ФАЛШИВА" банкнота!

Измамник се опита да плати таксито си във Варна с фалшива 20-еврова банкнота, което доведе до незабавното му задържане. Случаят, който е от 21-22 ноември, разкрива потресаваща наглост от страна на извършителя.

От полицията обясниха, че въпросната фалшива банкнота не притежава нито един от характерните белези за истинска банкнота. Още по-скандалното е, че на нея е било написано ясно на няколко места, че е фалшива. Въпреки това, таксиметровият шофьор се е заблудил.

Инсп. Милен Анестев от отдел „Икономическа полиция“ в ОДМВР-Варна, обясни схемата: „Лицето влиза в таксиметровия автомобил, казва посока за движение, обикаля няколко улици и се връща на същото място и му предлага 20-еврова банкнота, като му заявява, че няма други пари. Таксиметровият шофьор я взима, връща ресто, без да обърне внимание.“

Полицията бързо е установила лицето, като е образувано досъдебно производство. Оказа се, че задържаният е рецидивист - той е задържан многократно за подобни измами.

От полицията призовават хората да бъдат изключително внимателни за подобни измами. Най-уязвима група от подобни престъпления са възрастните хора, казаха от полицията. Затова е добре те да бъдат придружавани от роднини, ако отиват да сменят валута.

