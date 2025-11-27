Поръчково убийство! Цял наш град гъмжи от полиция след жестокостта

Поръчкова екзекуция е била извършена късно снощи в Мадан. Това съобщи БЛИЦ като се позова на свои източници в полицията, които работят по горещи следи.

Жертвата е синът на известния местен бизнесмен Кабаджов. Убийството е извършено от неизвестни засега извършители.

Младият мъж се казва Костадин и си е отишъл от този свят преди да навърши 30 години. Неговият баща е собственик на хотел и бензиностанция "Корона" в Мадан.

Криминалистите работят усилено, за да уточнят мотивите за жестокото престъпление.

Целият град е блокиран - Мадан гъмжи от полиция и всичко е отцепено от униформените.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com