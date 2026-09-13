Поръчково убийство! Цял наш град гъмжи от полиция след жестокостта
Жертвата е син на собственика на хотел и бензиностанция "Корона" в Мадан
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Жертвата е син на собственика на хотел и бензиностанция "Корона" в Мадан
Пловдивският съд остави в ареста бабата, наела килъри за целия род на брат си. Иванка Ройдова, дъщеря на милионер емигрант, планирала убийството на бр...
София. Административният ръководител на Софийска окръжна прокуратура Наталия Николова заяви, че е повдигнато обвинение на Михаил Димитров Туцов за тов...
Плевен. Трима мъже получиха общо 48 години затвор при първоначален строг режим. Това реши Плевенският окръжен съд, заради поръчка за стрелба над бизне...