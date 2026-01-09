След големия удар на митниците. Какво се случва с наркотрафика?

Близо 740 кг марихуана са заловили митническите служители на граничния пункт Капитан Андреево преди дни. Огромното количество наркотик е било открито в камион, пътуващ от Нидерландия към Турция, а стойността му се оценява на малко над 6 млн. евро. Подробности за операцията разкри пред бТВ Стефан Бакалов, началник на отдел „Борба с наркотрафика“ към Агенция Митници.

Как е била укрита дрогата и защо празниците са удобен момент

По думите на Бакалов марихуаната е била открита в товара на камиона, между напълно легална стока. Става дума за пет сандъка с над 600 пакета с наркотично вещество, внимателно прикрити, за да не будят съмнение при първоначалните проверки.

„Всеки ден се натъкваме на нови и интересни укрития. Със сигурност ролята на трафикантите е по-лесна, отколкото нашата“, каза Бакалов. „За нас е важно да налучкаме по какъв начин ще бъдем изненадани, защото наркотрафикантите проучват слабостите на различните пунктове и държави. Един от методите е преминаването по време на голям празник, в случая Богоявление“, допълни той.

Защо пътят е към Турция и Близкия изток

Бакалов обясни, че маршрутът не е случаен и че крайната дестинация не е била Европа.

„Камионът е пътувал от България за Турция. В Близкия изток благосъстоянието на хората позволява да се търсят по-скъпи наркотици“, посочи той. „В Леванта изразяват притеснение, че през последните години кокаинът навлиза и там. Марихуаната и метамфетаминът вече се търсят и в тези региони, не само в Европа. Пазарът в Турция е огромен, а туристическият поток също е фактор“, подчерта началникът на отдел „Борба с наркотрафика“.

Новият профил на трафикантите и най-опасните вещества

Според Бакалов през последните 20 години динамиката в наркотрафика се е променила значително, включително и профилът на хората, които стоят на по-високите нива в тези мрежи.

„Преди години това бяха предимно слабообразовани хора. Сега говорим за интелигентни личности с широк поглед върху много неща“, каза той. „Това естествено затруднява работата на правоохранителните органи в глобален аспект и се отразява и на масовата употреба, както и на разнообразието на наркотични вещества“, добави Бакалов. По думите му всички наркотици са опасни, но фентанилът е сред най-рисковите, тъй като смъртните случаи при употребата му са изключително много и приемането му е „игра на руска рулетка“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com