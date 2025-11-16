Вместо извинение! Радан Кънев се нахвърли на МВР заради синчето си

Евродепутатът Радан Кънев предизвика бурни реакции с публичен коментар след ареста на 16-годишния му син за притежание на марихуана. Вместо извинение или признание на отговорност, политикът отправи критики към МВР и настоя, че практиката да се задържат непълнолетни с наркотици трябвало да се промени. Случаят породи силно обществено недоволство.

Кънев прехвърля вината към полицията

Радан Кънев използва социалните мрежи, за да атакува МВР непосредствено след като униформени служители на Шесто районно задържаха сина му Борис в столичния квартал „Манастирски ливади“ с марихуана.

В дългия си пост във Фейсбук политикът пише, че не разбира защо е необходимо дете да бъде задържано, след като родителите били реагирали веднага. Той твърди, че това била „обичайната практика на МВР“, но без да я одобрява, отказва да приеме, че семейството му трябва да бъде третирано по общите правила.

Описанието на ареста по думите на Кънев

Той разказва, че полицаите спрели непълнолетния му син след гостуване при приятели и открили у него марихуаната. Кънев и съпругата му били уведомени незабавно, подписали документите на място и веществото било предадено доброволно на криминална полиция.

След това момчето е отведено в 6-то РПУ и задържано за до 24 часа, преди да бъде освободено с повдигнато обвинение за маловажен случай и започнато досъдебно производство. Евродепутатът уверява, че семейството „ще съдейства добросъвестно“.

Оправдание за семейния провал във възпитанието

Кънев подчертава, че употребата на забранени вещества била „честа и достъпна за децата“, а той и съпругата му никога не били толерирали подобно поведение. Според него обаче се оказало, че не са намерили „верния подход“.

Той признава, че детето му ще понесе последствия, но настоява 16-годишните да бъдат третирани като деца и да не се задържат в подобни случаи, намеквайки, че мерките на органите на реда са прекомерни.

Публични благодарности и опит да омекоти скандала

В заключение политикът отправя благодарности: към „разбиращите медии“ и „загрижените хора“, които им показали съпричастност. Той определя ситуацията като трудна не заради ефекта върху родителите, а заради рисковете за детето.

Посланието, което завършва поста му: обществото да прояви разбиране към „грешките на младите“.

