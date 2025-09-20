Успешен удар на ГДБОП! Разбиха един куп наркооранжерии

7 души са задържани при акция на ГДБОП срещу наркоразпространениетов София и Перник. Разкрити са пет наркооранжерии, предаде БНР.

Неутрализирана е престъпна група за отглеждане на марихуана и разпространение на наркотици. Акцията е реализирана под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура.

С постановление на наблюдаващия прокурор оставането им в ареста е удължено на 72 часа.

В хода на проведените действия по разследването са претърсени 10 имота.

На различни адреси в Софийска област са открити четири помещения от закрит тип, оборудвани със специфична техника за отглеждане на канабис. Едната от работещите високотехнологични оранжерии е снабдена и със система за безпочвено отглеждане на канабис. Във всички са установени голям брой растения от рода конопа с различен размер.

В имот в Перник е открито друго, неработещо, но добре оборудвано помещение от същия тип.

На всички адреси при извършените претърсвания са намерени различни по вид наркотични вещества - суха тревиста маса, таблетки и кристалобразно вещество.

Иззети са общо над 300 растения, високотехнологичните инсталации, препарати, електронни везни, както и мобилни телефони, парична сума над 7000 лева и огнестрелно оръжие.

Разпитани са свидетели. Работата продължава.

Действията са проведени в рамките на обявената от МВР и прокуратурата спецоперация в национален мащаб по повод началото на учебната година.

