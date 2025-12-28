Райският газ - „безобидна“ мода разрушава тялото и психиката

Употребата на райски газ води до сериозни и дългосрочни негативни последици както за физическото здраве, така и за психиката, въпреки широко разпространеното схващане, че става дума за „безобидно забавление“. За тези рискове предупредиха доц. д-р Людмила Нейкова и психологът Росица Станулова в интервю за БТА, като подчертаха, че системната употреба на диазотен оксид може да доведе до трайни увреждания.

Как диазотният оксид променя организма

„Много различни структури и функции в организма се изменят след системна употреба на райски газ“, посочи доц. д-р Людмила Нейкова, началник на катедра „Токсикология“ във Военномедицинска академия в София. По думите ѝ, макар веществото да не се класифицира като наркотик, ефектите му върху човешкото здраве могат да бъдат изключително тежки, особено при редовна употреба.

Краткосрочни ефекти и бавно натрупващи се увреждания

Според Нейкова последствията се разделят на краткосрочни и отдалечени. Непосредствено след употреба диазотният оксид измества кислорода в организма, което води до нарушения в централната и периферната нервна система, както и до засягане на сърцето и мускулите – най-големите консуматори на кислород. Именно тези механизми стоят зад първоначалните усещания за замайване и еуфория, които често подценяват риска.

Неврологични проблеми, имунен срив и репродуктивни рискове

При отдалечените ефекти вече се наблюдават сериозни неврологични изменения, включително нарушения в координацията и контрола на движенията. Възможни са също сериозни проблеми с имунната система и кръвотворенето, както и изменения в обмяната на веществата и в репродуктивните функции. Тези процеси настъпват постепенно и често остават незабелязани до по-късен етап.

Витамин B12 – ключовият елемент, който се изчерпва

Особено тревожен е ефектът върху витамин B12. „При системна употреба на диазотен оксид се изчерпва ефектът на витамин B12, който е единственият витамин в организма, съдържащ метален йон в молекулата си“, обясни доц. Нейкова. Когато този йон се „разцепи“, витаминът губи физиологичната си активност, нарушава се усвояването на кислорода и може да се развие анемичен синдром. В медицинската практика диазотният оксид се използва само в комбинация с кислород, докато при т.нар. „балони“ се вдишва 100 процента от веществото.

Психологичните последствия – от промяна на личността до зависимост

От психологична гледна точка дългосрочната употреба на райски газ е свързана с реален риск от развиване на зависимост, подчерта Росица Станулова. По думите ѝ веществото често се употребява от младежи на партита с продължителност четири-пет часа, като не са редки случаите на консумация на 100-150 балона в рамките на една вечер.

Агресия, психотични епизоди и задълбочаващи се конфликти

„Употребата на психоактивни вещества води до промяна на личността още преди да се е развила зависимост“, обясни Станулова. Наблюдава се задълбочаване на конфликтите, характерни за младежката възраст, засилено противопоставяне и стремеж към крайна самостоятелност. Освен физиологичните увреждания, на психологично ниво могат да се появят психотични епизоди, агресивно поведение и в крайна сметка – зависимост.

Висока употреба въпреки регулациите

По данни на специалистите броят на младите хора, които посягат към райския газ, остава висок, въпреки наличието на законови ограничения за продажбата и употребата му. Според Станулова проблемът е в липсата на ефективен контрол. Темата беше обсъдена и на кръгла маса в София в началото на декември, където бяха предложени мерки като повишаване на цената на райския газ, дооборудване на лабораториите с апаратура, въвеждане на цялостен законодателен пакет и ясно регламентиране на лицата, които могат да притежават това вещество.

