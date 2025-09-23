Бесен екшън в Петрич! Заловиха емблематичен наркодилър

Полицаи от Петрич нанесоха тежък удар по местния наркопазар.
След продължителна и прецизна разработка служителите на реда успяха да задържат един от най-емблематичните дилъри в района - Петър К., съобщава struma.com.
При специализирана полицейска акция преди дни и щателен обиск в дома му, намиращ се в квартал „Дълбошица“,
униформените открили крупна сума пари, близо 100 000 лева в брой, както и над 50 грама висококачествен кокаин.
Намерени са още електронна везна и различни пособия, използвани за разфасоване и подготовка на наркотика за продажба.
Арестуваният е добре познат на органите на реда и от години фигурира в техните списъци
като ключова фигура в наркоразпространението. Досега обаче винаги успявал да се изплъзне от полицейските операции. Този път обаче разработката е завършила успешно и дилърът се озова зад решетките.
Петър К. вече е изтърпявал ефективна присъда в Гърция за трафик на наркотици.
Сега срещу него предстои ново сериозно обвинение, което може да доведе до тежка наказателна отговорност.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com