Мишо Константинов: ПП-ДБ пак натискат за машини, а изборите оредяват

Опитът на ПП-ДБ да наложи 100% машинно гласуване отново отвори стар спор с нови последици – по-ниска избирателна активност и все по-малка вероятност за стабилно парламентарно мнозинство. Данните от последните избори сочат, че подобна промяна не води до повече доверие, а до отлив от урните. Това стана ясно от острия коментар на проф. Михаил Константинов пред БНТ по повод законопроекта, внесен от коалицията.

Проф. Константинов, директор на „Електорални анализи и прогнози“ в Галъп Интернешънъл Болкан и дългогодишен член на ЦИК, коментира , че пълно парламентарно мнозинство е възможно само на теория, но на практика почти никога не се случва. Според него идеята за задължително машинно гласуване не решава този проблем, а го задълбочава.

Преди това той бе категоричен: „Машинното гласуване вероятно изгони половин милион души от урните и никога не ги върна. В Европа с машини като нашите гласува 1% от населението. Повтарям – 1%. Ще потретя – 1%. Казано другояче, 99% не гласуват така.“

Константинов добави конкретни числа и директно обвини защитниците на машинния вот в манипулация на темата: „Където имаше машини, ги изхвърлиха, при това ги изхвърлиха най-технологичните държави – Германия, Нидерландия, Ирландия и т.н. Откакто се въведе машинно гласуване след 2021 г., избирателите, които отиват до урните в България, трайно намаляха с 500 000 души. На последните избори през 2017 г., когато нямаше машини, гласуваха 3,7 милиона. След това – 3,3 милиона, а след юли 2021 г. трайно гласуват под 2,7 милиона. И накрая – когато има избор между хартия и машина, над 2/3 от хората избират хартията. Така че това, което твърдят т.нар. „ПП-та“ и „ДБ-та“, е абсолютна лъжа.“

По отношение на алтернативата със сканиращи устройства проф. Константинов посочи, че този модел дава повече контрол на избирателя, защото той сам попълва хартиената бюлетина, която после се отчита машинно. Той напомни, че именно този принцип се използва в държави като САЩ и Русия.

Сериозни критики бяха отправени и към финансовата страна на машинното гласуване. Според Константинов България е похарчила около 100 млн. лева за устройства, които вече са извън гаранция, купени на цена два до три пъти по-висока от пазарната. По думите му това е резултат от монопол на малък брой производители, а използваните у нас машини са от нисък технологичен клас, което поставя под съмнение не само ефективността, но и целесъобразността на целия модел.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com