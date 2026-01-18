Ала-бала с президента? Мирчев увърта, ПП-ДБ не обясняват машинния вот

Сблъсък с остър политически привкус беляза неделния ефир на БНТ, където анализаторът Нидал Алгафари и депутатът Ивайло Мирчев от ПП-ДБ се изправиха един срещу друг по темата за машинното гласуване. Разговорът бързо прерасна в неудобен разпит, който извади на повърхността стари съмнения и ново раздразнение.

Алгафари директно постави Мирчев в ъгъла с въпрос, който ПП-ДБ така и не са дали ясен отговор години наред. „Аз така и не разбрах, вие никога не обяснихте какво точно значи онзи запис с „ала-бала с президента“, заяви анализаторът, като подчерта, че именно подобни недоизказани и замъглени реплики подхранват общественото недоверие към машинното гласуване.

Вместо категорично разяснение Мирчев опита да омекоти ситуацията, като отрече връзка между израза и самите машини. По думите му ставало въпрос за „синергия“ между президента и ПП в онзи период, а не за изборни технологии. Отговорът обаче прозвуча като бягство от същината на въпроса и остави усещането за поредно замазване, вместо ясно поемане на отговорност.

Алгафари отправи и още по-тежък упрек - защо за няколко години, в които ПП-ДБ яростно защитават машинния вот, не е направено реално усилие хората да бъдат обучени и спокойни как да гласуват. Според него точно този пропуск е в основата на масовото недоверие.

Мирчев отвърна, че контролните разписки са достатъчно доказателство за честността на вота, но така и не отговори защо политическата сила, която най-силно настоява за машините, не е успяла да убеди обществото, че те са напълно разбираеми, прозрачни и сигурни.

