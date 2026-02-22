Стана ясно колко ще получат членовете на избирателни комисии за 19 април

По-високи възнаграждения ще получат членовете на районните и секционните избирателни комисии за предсрочните парламентарни избори на 19 април в сравнение с последния вот през октомври 2024 г. Централната избирателна комисия определи новите размери, които ще важат за периода на подготовка и провеждане на изборите. Увеличенията са чувствителни както при районните комисии, така и при секционните, а паралелно с това се подготвят и нови обучения с възможност за тестове.

Членовете на районните избирателни комисии ще получават месечно възнаграждение за периода от 28 февруари 2026 г. до 3 май 2026 г. Размерът зависи от броя на секциите в съответния изборен район.

В райони с над 400 секции председателят ще получава 1470 евро, заместник-председателят - 1397 евро, секретарят - 1397 евро, а член на комисията - 1327 евро. В райони с до 400 секции включително възнагражденията са съответно 1352 евро за председател, 1284 евро за заместник-председател и секретар и 1220 евро за член. При изборите през 2024 г. не се правеше разграничение между райони с под 400 секции.

Месечното възнаграждение на председател на РИК нараства с до 294 евро, на заместник-председател и секретар - с до 323 евро, а на член - с до 355 евро.

При секционните избирателни комисии възнаграждението е еднократно. Председателят ще получи 185 евро, заместник-председателят - 170 евро, секретарят - 170 евро, а член на комисията - 156 евро. Спрямо октомври 2024 г. председателят ще получи с близо 45 евро повече, заместник-председателят и секретарят - с близо 40 евро повече, а членът - с около 36 евро повече.

Освен основните суми са предвидени и допълнителни възнаграждения за специфични дейности, свързани с подготовката и провеждането на вота.

Новият служебен финансов министър Георги Клисурски съобщи, че през следващата седмица Министерският съвет ще приеме план-сметката за изборите, която ще определи окончателната финансова рамка.

Темата за подготовката на изборния процес бе обсъдена и на първа среща между служебния премиер Андрей Гюров и ръководството на ЦИК. Премиерът подчерта значението на обучението на всички участници в секционните избирателни комисии, като посочи, че се обсъждат идеи за въвеждане на тестове след приключване на обучението, за да се гарантира, че членовете са добре подготвени.

Председателят на ЦИК Камелия Нейкова уточни, че на интернет страницата на комисията могат да бъдат достъпни тестове, включително за потенциални членове, които да упражняват отчитане на действителен и недействителен глас. Съществува и тест за попълване на секционен протокол.

Към момента тези тестове не са задължителни, тъй като законът не изисква подобна процедура. По думите на Нейкова комисията е предлагала на законодателя въвеждането им, за да се поддържа подготвен резерв от обучени граждани. Тя подчерта, че именно секционните комисии броят бюлетините и отчитат резултатите, което прави подготовката им ключова за честността на вота.

