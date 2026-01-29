До 20 секции и дълги опашки. Нова буря около изборите в чужбина

На извънредно заседание в сряда правната комисия в Народното събрание прие предложението на „Възраждане“ за драстично намаляване на броя на избирателните секции в чужбина. Решението засяга държавите извън Европейския съюз, където занапред ще могат да се откриват до 20 секции, без да се броят тези в дипломатическите и консулските представителства.

Подобно ограничение вече беше въведено през 2021 г. и тогава доведе до сериозно напрежение и километрични опашки във Великобритания. Данните от онзи период показват, че при 35 секции през април са гласували 33 723 души, докато през юли, когато секциите са били 131, вот са дали 31 794 души. Сравнението често се използва като аргумент, че броят на секциите влияе пряко върху достъпа до гласуване.

Новината беше приета гневно от българите зад граница. Недоумение предизвиква и фактът, че именно „Възраждане“ е инициатор на промените, при положение че партията традиционно постига силни резултати във Великобритания. Освен това формацията е единствената парламентарна опозиционна сила, която оглавява комисия, пряко свързана с българите в чужбина.

Изборни наблюдатели предупреждават, че при новите правила много българи във Великобритания реално няма да имат възможност да упражнят правото си на глас. В отговор общностите там вече говорят за мобилизация за предстоящите избори, водени от убеждението, че правата им са несправедливо ограничени.

Политическият анализатор Даниел Стефанов смята, че влиянието на вота от Турция често се преувеличава. Той припомня пред Нова телевизия, че в по-ранни варианти на Изборния кодекс е имало по-ясен и работещ механизъм за откриване на секции, базиран на броя на подадените заявления. По думите му тази система е ограничавала струпванията и е подобрявала организацията. Според него партиите трябва да осъзнаят, че промените в изборните правила не бива да се правят едностранно и според моментни политически интереси.

Подобна позиция изразява и изборният експерт Румяна Дечева. Тя определя предложените промени като резултат от импулсивни решения, целящи временни предимства. По думите й страната не е извлякла поука от решенията на Конституционния съд, въпреки че са били ясно очертани системни проблеми. Според Дечева ограничаването на секциите в чужбина не е в полза нито на българите зад граница, нито на техните близки у нас, а по-скоро създава усещане за умишлено отнемане на равни права.

И двамата експерти са единодушни, че ефектът от подобни промени няма да бъде спад на напрежението, а обратното - повече недоволство, омерзение и активизация на избирателите срещу решения, възприемани като несправедливи.

