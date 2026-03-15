Финалното броене започна. Изборната кампания стартира след дни

Остава по-малко от седмица до началото на предизборната кампания у нас. Политическите партии вече навлизат в последния етап от подготовката за вота, след като изтекоха сроковете за промени в имената и състава на регистрираните политически формации.

До 17 март политическа партия или коалиция все още може да поиска да бъде заличена от изборните документи. Същата дата е и крайният срок за регистрация на кандидатските листи за народни представители. След това започва окончателното подреждане на участниците в изборната надпревара.

На 18 март Централната избирателна комисия ще проведе жребия за определяне на номерата на партиите и коалициите в бюлетината. Именно този номер ще бъде използван по време на цялата кампания и в самия изборен ден.

Междувременно ЦИК въведе специални правила за работа на секционните избирателни комисии. Причината е масовата смяна на членове на СИК в няколко области при предишните избори, която създаде организационни затруднения. Затова този път беше определен по-строг ред за подмяна на членовете на комисиите.

След като съставът на секционните комисии бъде окончателно одобрен, промени в него ще могат да се правят само при ясно определени случаи - ако член подаде лична оставка или ако заеме длъжност, която е несъвместима с работата в СИК.

Официалната предизборна кампания започва в полунощ на 20 март. От този момент политическите сили ще могат да водят агитация, да провеждат предизборни събития и да представят програмите си пред избирателите. Очаква се кампанията да бъде особено активна, тъй като изборите се провеждат на фона на силно политическо напрежение и нестабилна международна обстановка.

