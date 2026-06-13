Политика

Варна излиза на нов протест срещу кмета Благомир Коцев

Граждани настояват за оставка пред Общината, след като недоволството срещу управлението вече избухна на две демонстрации през юни

Варна излиза на нов протест срещу кмета Благомир Коцев
Снимка: БТА
13 юни 26 | 9:54
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Иван Ангелов

Нов протест с искане за оставката на кмета на Варна Благомир Коцев ще се проведе днес пред сградата на Общината в морската столица. Демонстрацията е насрочена от 13 до 14 часа и според организаторите има граждански характер, без да е организирана от политическа партия. Това е поредна проява на недоволство срещу управлението на града в рамките на юни. Участниците настояват Коцев да поеме политическа отговорност и да се оттегли от поста.

Нов натиск пред Общината

Протестът ще се проведе на едно от най-видимите места във Варна - пред сградата на местната власт. Изборът на място ясно показва към кого е насочено недоволството и превръща демонстрацията в пряк политически сигнал към кмета и администрацията му.

Организаторите подчертават, че акцията не е партийна. Това послание цели да представи протеста като гражданска реакция, а не като част от институционален или политически сблъсък между формации.

Трета демонстрация за дни

Днешната акция идва след протести на 3 и 8 юни, когато граждани вече излязоха с искане за оставка на Благомир Коцев. Повторението на недоволството в толкова кратък период показва, че напрежението не е еднократен изблик, а се превръща в устойчива линия на обществен натиск.

Искането към кмета е ясно - да поеме политическа отговорност за управлението на Варна. Именно тази формулировка поставя протеста не само в полето на конкретни недоволства, а в по-широк спор за доверието към местната власт.

Коцев под засилен обществен прожектор

Благомир Коцев вече е изправен пред поредица от граждански акции, които оспорват начина, по който се управлява морската столица. За всеки кмет подобна серия от протести е предупредителен сигнал, защото показва, че част от обществото не приема обясненията на администрацията и очаква видима промяна.

Варна е град със сериозни натрупани проблеми, а недоволството срещу местната власт често се засилва, когато гражданите не виждат достатъчно бързи решения. В този контекст кметът не може да разчита само на мандата си като формална легитимност - той трябва да показва управление, което убеждава хората всеки ден.

Гражданският характер засилва тежестта

Фактът, че организаторите настояват върху гражданския характер на протеста, прави посланието по-чувствително за местната власт. Когато недоволството не се представя като партийна атака, а като реакция на граждани, управляващите по-трудно могат да го обяснят само с политическа конфронтация.

Това поставя Коцев в неудобна позиция. Ако протестите продължат, натискът върху него ще расте не само като брой демонстрации, но и като публично усещане, че между администрацията и част от варненци има сериозен разрив.

Варна чака отговор, не само мълчание

След две демонстрации по-рано този месец днешният протест вече е тест за реакцията на кмета. Мълчанието или формалните обяснения едва ли ще бъдат достатъчни, ако гражданското недоволство продължи да се събира пред Общината.

Политическата отговорност не се изчерпва с това един кмет да остане на поста си до края на мандата. Тя включва готовност да чуе критиката, да даде конкретни отговори и да покаже как ще възстанови доверието. В случая с Варна именно това е най-трудната задача пред Благомир Коцев - не просто да издържи протеста, а да убеди града, че управлението му има посока и резултат.

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Автор Иван Ангелов

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