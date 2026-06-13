Решиха съдбата на знаков хотел на морето

Много интересна ситуация с един от култовите хотели край нашето море.

Братята Йордан и Динко Диневи - собствениците на един от най-емблематичните хотели в България - бургаския "Мираж", изглежда са се отказали от дългогодишните си планове за събаряне на знаковата сграда. Това става ясно от нова прелюбопитна обява, публикувана от мажоритарния собственик "Диневи груп", която изненада бизнес средите в региона, пише Флагман..

Корпорацията предлага под наем изцяло функциониращия 4-звезден комплекс, който представен като "напълно оборудван за незабавно поемане на управлението". Месечният наем за цялата сграда е фиксиран на 5000 евро без ДДС, което възлиза на 60 000 евро на годишна база, а предложеният срок на договора е 3 години. Цената не е никак висока при положение, че средният наем на жилище в Бургас вече е 500 евро, коментират експерти, но самата поддръжка на хотела е скъпа и само добър мениджър с ясна визия може да го развие, казват специалисти от този сектор.

Според наемодателите бъдещите инвеститори ще получат разработен и работещ бизнес, подкрепен от постоянен и сигурен корпоративен клиентски поток. Самият 19-етажен хотел разполага с 3 вип апартамента, 4 обширни студиа, 15 луксозни бизнес стаи, 57 двойни и 5 единични помещения. Инфраструктурата на комплекса се допълва от елегантен лоби бар със 75 места, паркинг за 50 автомобила и конгресен център с 3 напълно оборудвани зали за събития. Тези характеристики превръщат обекта в стратегическа локация за развитие на градски и конгресен туризъм по Южното Черноморие.

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