Мрежата кипи от гняв! Нови безсрамни цени по морето (СНИМКИ)

Нова порция безсрамни цени по морето нажежи до червено мрежата. Гневът е срещу заведение край нос "Калиакра", което предлага таратор за 7 евро и три кюфтета за 20 евро.

Сигналът дойде от потребители в социалните мрежи, които публикуваха "луксозното" меню, предаде dnes.bg.

"Малко по-далеч от Бургас, нос Калиакра: Овчарска салата: 12.97€. Шопска салата: 9.97€/350гр. Да, мястото е страхотно за разходка и за снимки. Но цените в заведението са меко казано скандални..... Мидената супа най-вероятно ще има и перли за 9.97€ Ps: Имаше много свободни маси....", гласи публикация в страницата "Приятели на Бургас" във Faceook.

Снимки на менюто разкриват и още по-фрапиращи цени, като тройка кюфтета струват близо 20 евро или 40 лева в стари пари. Телешките кюфтета са даже още по-скъпи - 22 евро.

Шницелът по Виенски пък струва почти 27 евро, като много потребители отбелязват в коментарите, че е почти двойно по-скъп от този, който се продава в центъра на родната му Виена.

Тараторът не е на онази цена от 9 евро, която скандализира всички в началото на сезона, но си остава златен - 6,97 евро или близо 13 лева за кисело мляко с малко краставица.

Шкембето, което дълги години беше едно от най-евтините неща в менютата на ресторантите, е 9,97 евро, на същата цена, като мидената супа.

"Ама те там цените много "народни", бе! Че аз в Австралия се храня на по ниски цени!", гласи един от коментарите към публикацията.