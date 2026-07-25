Сирени и тревога на крачка от България

Военен изтребител F-16 Fighting Falcon от състава на румънските Военновъздушни сили свали втори дрон в събота сутринта. Информацията е съобщена официално от румънския президент Никушор Дан и потвърдена от Министерството на националната отбрана в Букурещ.

Сблъсъкът стана във въздушното пространство в близост до населеното място Сфънту Георге в делтата на Дунав - зона, разположена в непосредствена близост до границата с Украйна и на съвсем кратко разстояние от България.

Един и същ пилот с втори успешен удар

От Министерството на отбраната съобщават за ключов детайл. Дронът е неутрализиран от същия румънски пилот, който ден по-рано свали дрон тип "Шахед" над окръг Бузъу.

08:22 ч. - Военните радари засичат въздушната цел, навлязла неправомерно.

08:30 ч. - Двойка изтребители F-16 изпълняват стандартната процедура по прихващане и дронът е свален с огън на 10 км западно от Сфънту Георге.

"Дронът е свален безопасно в ненаселен район край границата от същия пилот, изпълняващ бойно дежурство по охрана на въздушното пространство", уточняват от военното министерство.

Поради близостта на военните действия до цивилни райони, жителите на окръг Тулча получават спешни съобщения чрез системата RO-ALERT.

Властите предупреждават населението за опасност от падащи отломки от въздушното пространство и препоръчват незабавно укриване.

Ситуацията по северната ни граница остава под засилено наблюдение от страните членки на НАТО.



