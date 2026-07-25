Райски газ зад волана: Опасната мода, която може да убие за секунди

Употребата на райски газ зад волана се превръща във все по-тревожна тенденция, а експерти предупреждават, че комбинацията от висока скорост, мощен автомобил и вещество, което променя съзнанието, може да има фатални последици, предава NOVA.

Тревожната тема отново излезе на преден план след появата на видео от Пловдив, разпространено в социалните мрежи. На кадрите се виждат двама младежи в мощен автомобил, а според автора на записа шофьорът употребява райски газ. По случая вече тече проверка на полицията и прокуратурата.

Инцидентът напомня за тежката катастрофа отпреди близо година, когато млад шофьор с едва две седмици стаж зад волана беше заснет да се движи с 199 км/ч в София. Според разследването той е бил под въздействието на райски газ. При катастрофата загина пътник в градския транспорт.

„Все едно съм пиян“

Експеримент с виртуална реалност показва колко опасно става управлението на автомобил след употреба на райски газ. При симулацията водачът губи ориентация, трудно преценява скоростта и дистанцията, а зрението се замъглява.

„Нищо не е същото. Все едно съм пиян. Лентата ми се пресича. От най-малкото движение на волана всичко се променя. Виждаш размазано и не можеш да разпознаваш светлините. Дори не можеш да задържиш автомобила в лентата“, разказва Денис Стойнев, създател на първите центрове със симулатори.

Според специалистите при по-висока скорост рискът става още по-голям, защото шофьорът не може правилно да прецени разстоянието и времето, необходимо за спиране.

Законът има ограничения

Въпреки рисковете райският газ не е класифициран като наркотично вещество. Полевите тестове, с които разполага МВР, не могат да го установят. Той може да бъде доказан единствено чрез биологична проба и то за кратък период след употребата.

Все повече млади хора стигат до болница

Лекарите от „Пирогов“ също отчитат тревожна тенденция. Все по-често в спешното отделение постъпват деца, тийнейджъри и млади хора след употреба на райски газ.

По думите на доц. Богдан Младенов хроничната употреба може да доведе до трайни увреждания на нервната система, загуба на чувствителност, нарушения в движенията и дори необратими последици.

Експертите са единодушни, че няма вещество, което променя съзнанието и позволява безопасно шофиране.