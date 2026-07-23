Тежка катастрофа край Плевен: Загина 26-годишен шофьор

26-годишен мъж загина при тежка катастрофа тази сутрин на пътя между плевенските села Гривица и Згалево, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за инцидента е подаден в 7:25 часа. По първоначални данни на опасен завой лек автомобил, управляван от младия мъж, се е ударил челно в автобус от обществения транспорт по линията Плевен – Каменец.

Ударът е бил изключително силен. Водачът на автомобила е загинал на място.

Наложило се е екип на пожарната да разреже смачканите ламарини на автомобила, за да извади тялото на загиналия.

По информация на полицията в автобуса няма загинали.

На местопроизшествието се извършват огледи от служители на Първо районно управление в Плевен и Районното управление в Пордим.

Заради катастрофата е въведена временна организация на движението. Автомобилите се пренасочват през село Гривица и град Пордим до приключване на процесуално-следствените действия.

От полицията призовават водачите да бъдат особено внимателни в участъци с опасни завои, да съобразяват скоростта с пътните условия и да не подценяват риска на пътя.