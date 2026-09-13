Близките на загиналата Даяна на протест: "Погребахме я с булчинската рокля"
Настояват институциите да изяснят всичко докрай
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Настояват институциите да изяснят всичко докрай
Ударил се челно в градски автобус
Видео показва рекацията на пътниците
Разследването продължава
Водач с 10 месеца стаж блъсна момиче, изскочило на пътя
Жена едва не била блъсната пред очите му
Случило се близо до Бургас
Инцидентът стана по пътя Добрич – Варна. Движението беше временно спряно
Пътят към София е блокиран
Съдебният състав си направи отвод и процесът беше върнат в изходна позиция
Инцидентът е станал около 1:30 часа през нощта в Горна Оряховица
Взело колата на баща си, случаят се разследва
Той е жител на кв. "Кремиковци"
Прокуратурата готви обвинение за причиняване на смърт с евентуален умисъл срещу двамата шофьори
Прокуратурата ще поиска постоянно задържане под стража
Водачиге на автомобилите са с чешки шофьорски книжки
Вчера магистратите го оставиха на свобода под парична гаранция от 2000 лв.
Пътен инцидент заради излязъл на шосето кон стана тази сутрин в района на село Места, община Банско. Лек автомобил се е ударил в животното, което изск...
Пешеходец е пострадал при пътен инцидент в Бургас. Това съобщи дежурният по КАТ в ОД на МВР-Бургас, предаде Агенция "Фокус".Пострадалият е с лека конт...