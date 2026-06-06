Ако не били пожарникарите, автобусът с хора щял да изгори

Тежката катастрофа от петък вечерта на ул. Челопешко шосе" в София, в която двама души загинаха, а 13 бяха ранени, като осем от тях са в тежко състояние, коментира заместник градският прокурор на София Ангел Кънев, предаде NOVA. "Ако не е било бързото идване на пожарникарите от участък Кремиковци, които са изгасили горящата кола, врязана в автобуса, е имало вероятност автобусът с хората да изгори. Пожарникарите пристигат първи, започват гасене, спират огъня и незабавно изваждат всички. Спасили са животи".

Днес прокурорът обяви, че ще предложи целият екип пожарникари да бъдат наградени.

Двамата шофьори на леки автомобили, причинили тежката катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки, каза Ангел Кънев за "По света и у нас" по БНТ. Той съобщи, че двамата никога не са обучавани в шофьорски курсове в България.

Според източници единият е взел книжката си в Чехия миналата година, а другият преди две години. При проверка с дрегер и двамата са отчели нулеви резултати за употреба на алкохол и наркотици. Назначена е и кръвна проба, тъй като има вещества, които тестовете с дрегер не отчитат.

Трагедията

Събраните доказателства сочат категорично, че водачите на леките автомобили са с вина за катастрофата и са се движили с над 150 км в час. Единият лек автомобил се е блъснал странично в автобуса и го е преобърнал на една страна, като се е врязъл почти изцяло в него. В едната кола - „Ауди" е имало двама души и те спорят помежду си кой точно е управлявал автомобила. Те нямат свидетелства за управление. Пробите на дрегер са отрицателни, добави Кънев. „Първо, част от тях са неправоспособни и имат множество нарушения по Закона за движение по пътищата”, каза още той. Прокурорът отбеляза, че в България първото провинение за управление без свидетелство е само административно нарушение.

Няма спирачен път, а единият от леките автомобили помита спирка на градския транспорт 25 метра по-надолу от мястото, където автобусът е бил ударен, съобщи още Ангел Кънев.

Според него по всяка вероятност става дума за гонка. На водачите ще се направи и кръвен тест и ще бъдат взети ДНК отпечатъци.

Единственият водач, който е спазил всички правила и е взел максимално мерки да няма катастрофа, е водачът на автобуса, каза още Кънев.

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