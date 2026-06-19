След рекордните 5,95 промила Кюстендилско е под засилен контрол

24-часов полицейски маратон за контрол на водачи, употребили алкохол или наркотични вещества, започна в полунощ в област Кюстендил. Акцията е част от специализирана операция на ROADPOL, която се провежда до 21 юни в България и в държавите от европейската мрежа на службите на Пътна полиция.

Към момента в Кюстендилска област не са установени нарушения, съобщиха от „Пътна полиция“. Всички служители с правомощия по Закона за движение по пътищата са изведени на терен, а проверките ще продължат през целия ден, предаде БНТ.

Европейска акция с местен фокус

Операцията е насочена към един от най-опасните рискове на пътя - управление след употреба на алкохол, наркотици или техни аналози. ROADPOL предварително обяви, че европейската операция „Alcohol & Drugs“ се провежда от 15 до 21 юни, а 24-часовият маратон е предвиден за 19 юни с масови крайпътни проверки.

В България контролът е част от координирана акция на пътните полицаи в цялата страна. От МВР съобщиха още в началото на седмицата, че от 15 до 21 юни ще се извършват активни контролни действия за недопускане на управление след употреба на алкохол и наркотични вещества.

В Кюстендилско маратонът има и конкретен местен контекст. Регионът вече беше във фокуса на вниманието заради случай с изключително висока концентрация на алкохол, установена на отбивка на автомагистрала „Струма“.

5,95 промила като предупреждение

„Напоследък в цялата страна виждаме колко са тежки последствията след употребата на алкохол и наркотици, качвайки се зад волана. За съжаление, установяването на такива нарушения почти е ежедневие за органите на „Пътна полиция“, заяви гл. инспектор Калоян Драганов, началник на сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР в Кюстендил.

Той припомни и случай от региона, при който е отчетена концентрация от 5,95 промила алкохол. По думите му това е един от най-високите, ако не и рекорден резултат за България, установен именно на отбивка на АМ „Струма“.

Този пример показва защо подобни операции не са формалност. При такива стойности водачът на практика е неспособен да реагира адекватно, а рискът за останалите участници в движението става огромен.

Всички патрули са на пътя

По време на операцията в областта са ангажирани всички служители, които имат правомощия по Закона за движение по пътищата. Патрулите ще проверяват водачите както в населените места, така и по основните пътни направления.

Главен инспектор Драганов подчерта, че засиленият контрол не се изчерпва само с настоящия маратон. По думите му такива специализирани операции се разпореждат ежедневно от министъра на вътрешните работи и засиленото присъствие на полицията вече е видимо за шофьорите.

Целта е не само да се санкционират нарушителите, а и да се предотвратят тежки катастрофи. Полицията настоява, че всеки водач, който сяда зад волана след употреба на алкохол или наркотици, застрашава не само себе си, но и напълно невинни хора.

Проверки и за тежкотоварни автомобили

Контролът в региона не е ограничен само до алкохол и наркотици. Пътна полиция работи съвместно и с други държавни институции, които извършват проверки според своите правомощия.

Ежемесечно се провеждат съвместни специализирани операции с Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Националната агенция за приходите, Главна инспекция по труда и други контролни органи. При тежкотоварните автомобили се следи включително за претоварване и нарушения, свързани с превоза.

Този подход цели да обхване повече рискове по пътищата - от пияни и дрогирани водачи до технически, трудови и транспортни нарушения, които също могат да доведат до тежки инциденти.

Пет-шест места под наблюдение за гонки

Сред темите, които предизвикват силен обществен интерес, са незаконните автомобилни гонки. От „Пътна полиция“ потвърдиха, че в област Кюстендил има данни за подобна дейност на няколко места.

„Локализирали сме около 5-6 места, за които имаме данни, че се провеждат такива гонки. Наблюдаваме ги постоянно и засега нямаме установен случай. Но да, имаме сигнали и предприемаме адекватни и бързи мерки. Незабавно“, каза гл. инспектор Драганов.

Той увери, че сигналите се проверяват, а рисковите участъци се наблюдават постоянно. Така акцията срещу алкохола и наркотиците се вписва в по-широкия контрол срещу агресивното и опасно поведение на пътя.

В следващите часове проверките в Кюстендилска област ще продължат без прекъсване. Полицията ще следи за спазване на Закона за движение по пътищата, като фокусът остава върху водачите, които управляват след употреба на алкохол или наркотици. На този фон липсата на нарушения в първите часове е добра новина, но истинската цел на маратона е по-важна - да спре навреме онези шофьори, които могат да превърнат едно пътуване в трагедия.

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