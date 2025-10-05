Диана Русинова съсипа Емрах Стораро. Селски тарикат!
Тя поиска безкомпромисни мерки срещу звездите, които с поведението си насърчават опасността на пътя
Тя поиска безкомпромисни мерки срещу звездите, които с поведението си насърчават опасността на пътя
Контролът с небрандирани автомобили на Пътна полиция продължава
Велислава Делчева настоява за по-бърз анализ на кръвните проби
Спират тежките камиони
100 лева и за пешеходец, който чати докато пресича
Поредна трагедия на пътя отново отваря темата за безконтролното управление
Дългоочакваният ремонт на главния път Русе - Велико Търново започна
Драстично се увеличават глобите, които за някои нарушенията достигат 5000 лева
Промени няма — всичко е старо, но в уголемен размер, каза един от тях по повод новите глоби
Произшествието е станало около 06.30 ч. тази сутрин
От МВР казаха, че ще се опитат да направят проверка
Обяви поредна победа в битката с войната по пътищата
Има обаче текстове в Наказателния кодекс, които трябва да бъдат поправени
Вече официално тол камерите ще могат да снимат нарушители на пътя
Жестоката катастрофа стана край ямболското село Крумово
Мерките за безопасност за движение по пътищата дават резултат, заяви Даниел Митов
Написа песен с кауза
Случаите с убийства на пътя рязко ще намалеят, когато извършителите започват да се третират като уби...
Късно снощи започнаха засилени проверки на столичната полиция по Околовръстния път на София
Задачата за координация е възложена на вицепремиера Гроздан Караджов