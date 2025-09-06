Пълен списък на новите глоби на пътя! Вече са в сила

На 100 промени в Закона за движение по пътищата влизат в сила от 0 часа на 7 септември 2025 г.

Новите наказанията засягат не само шофьорите, но и пешеходците. Наказание 100 лева, чака всеки с телефон на ухото, когато пресича. Полицията обаче ще преценява дали минувачът говори, чати или само носи мобилното устройство.

Минувач, който говори, чати или само гледа екрана на телефона или друго мобилно устройство, докато пресича на пешеходна пътека, получава 100 лева глоба. Толкова трябва да плащат за същото нарушение и шофьорите на автомобили, мотори, велосипеди и тротинетки, ако използват телефона без устройство “свободни ръце”.

На 3 места тол камери заснеха 378 нарушители за 12 часа

Досега “телефонистите” зад волана плащаха 50 лв., а пешеходците изобщо не бяха наказвани. Ако телефонът или таблетът само се носят от пешеходеца при пресичането на платното и не се използват, тогава няма да има глоба, уточни зам.-шефът на “Пътна полиция” Мария Ботева пред "Труд". От думите й стана ясно, че преценката дали мобилното устройства се използва ще е на катаджиите, когато организират хайки по кръстовищата.

Поправките на закона включват 12 изцяло нови текста, над 60 преработени и 12 несъщестували до момента дефиниции, допълнителни правила за пешеходци, велосипедисти и тротинеткаджии, плюс увеличение на някои от глобите.

За първи път наказват за средна скорост

Новост без аналог е засичането на средна скорост с тол камерите, като първите сертифицирани 11 отсечки вече са обявени на сайта на тол управлението. Вчера шефът на тол управлението проф. Олег Асенов съобщи, че за 12 часа на 3 от отсечките на магистралите “Тракия” и “Струма” и на Северната скоростна тангента за 12 часа са регистрирани 38 000 преминавания, като с превишена средна скорост са заснети 378 превозни средства.

При глобите за скорост е приет нов текст, според който за превишаване с над 50 км/ч извън населено място се налага глоба 600 лв. и за два месеца се взема книжката, като за всеки следващи 5 км/ч превишение над 50 км/ч глобата се увеличава с 50 лв. Досега при повторно нарушение на скоростните режими в рамките на една година шофьорът плащаше двойна глоба. Новото е, че за системно нарушение - трето за една година, глобата става тройна.

Глоби за шофьорите - от неделя

30 лева, вместо досегашните 10 лв., ако:

• Не носите определените документи - шофьорска книжка и свидетелство за регистрация на управляваното превозно средство (малък талон);

• Не носите документ за сключена задължителна застраховка Гражданска отговорност - залепили сте стикера, но сте оставили вкъщи контролния талон;

• Неправилно използвате звуков сигнал в населено място.

50 лева, вместо досегашните 20 лв. при нарушения:

• Неправилно престояване или неправилно паркиране;

• Нарушаване на правилата за разположение на пътно превозно средство върху платното за движение;

• Управлението на превозно средство, което не е оборудвано с пожарогасители или има, но за тях не е извършено обслужване;

• При неподаване на сигнал преди извършване на маневра (пример - неподаден мигач при изпреварване).

100 лева, вместо досегашните 30 лв. за:

• Неправилно преминаване покрай спирка на превозни средства за обществен превоз на пътници или покрай спиращ или спрял автобус;

• Използване на мобилен телефон по време на управление на превозното средство, освен чрез устройство, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете му (хендсфри);

• Неизпълнение на задължението за използване на предпазен колан или носене на каска (за мотори);

• Неправилно престояване или паркиране в зоната на пешеходна пътека, спирка за обществен превоз на пътници или кръстовище;

• Престоява или паркира като втори ред в активна лента за движение до спрели МПС по посока на движението;

• Управлява МПС с нечетлив или закрит по какъвто и да е начин регистрационен номер;

• Неправилно паркиране на сигнализирано и специално устроено място за престой на таксиметрови автомобили;

• При отнето предимство на друг участник в движението, както и когато неправилно се включвате в движението, неправилно се престроявате или не спрете на знак “Пропусни движещите се по пътя с предимство”;

• Движение в забранена посока по еднопосочен път.

150 лева, вместо досегашните 100 лв. за:

• Преминаване на сигнал на светофара, който не разрешава преминаването;

• Неосигуряване на предимство при преминаване през пешеходна пътека.

50 лева, вместо досегашните 30 лева за:

• Водач или пътник, който изхвърля от превозно средство предмети или вещества, които замърсяват пътя;

• Лице, на което е отнето издаденото в Република България национално свидетелство за управление на моторно превозно средство и не е върнало международното си свидетелство в съответната служба на Министерството на вътрешните работи в 7-дневен срок от влизането в сила на акта за отнемане.

100 лева, вместо досегашните 50 лв. глоби за:

Пътници в автомобил (отделно от глобата за шофьора), които не носят колан или пътници, возещи се на мотор, които не носят каска.

Наказания за пешеходците от неделя

100 лева, вместо досегашните 50 лв. за:

• Преминаване през ограждения;

• Неспазване на светлинните сигнали на пътните светофари и сигналите на регулировчика;

• Използването на мобилно устойство за комуникация или друго средство, отклоняващо вниманието му при преминаването по пешеходна пътека.

От 7 февурари 2026 г. - 500 лв. плаща родител на дете под 16 г., което кара тротинетка

Шофьорите на тротинетки са едни от най-засегнатите от промените в Закона за движение по пътищата, които влизат в сила на 7 септември тази година и на 7 февруари 2026 г. Отсега те трябва да знаят, че трябва да сключват застраховка “Гражданска отговорност” като всички останали водачи на МПС, да карат задължително с каска и само в светлата част на денонощието. Но за тях цялата картина ще се изясни напълно до началото на декември, когато изтича срокът, даден на общините да приемат наредби за движението на тротинетки. Там трябва да се посочат районите, парковете и зоните, в които е забранено и съответно позволено да се карат тези превозни средства, условията за регистрацията за граждани или от фирми, които ги дават под наем и др. В тези наредби общинските съвети имат право дори да ограничат под 25 км/ч настройките за скорост на тротинетките.

Глобите започват от 50 лева за шофьор на тротинетка, който кара без каска, или не слиза от дъската, когато пресича на пешеходна пътека. За него обаче санкцията става 100 лева, ако кара без светлоотразителна жилетка, по BUS-лента, или използва мобилен телефон. До 200 лева, ако вози други лица, или шофира опасно на пътища с разрешени високи скорости.

От 7 февруари ще бъде забранено на тротинетки да се качват деца, които не са навършили 16 години. Ако бъдат хванати, глобата е 500 лева за техен родител или настойник.

