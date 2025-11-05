Безплатна бира с кауза. Откриха инсталацията „КРАЙпът“ в столичен мол

В София се появи първата автономна инсталация за безплатна бира в България – но с важна кауза. Проектът „КРАЙпът“ на „Каменица“ АД е част от дългогодишната инициатива „Алкохолът е лош шофьор“ и цели да провокира обществото към размисъл за отговорното поведение на пътя. Интерактивната инсталация не просто раздава напитки, а отправя ясно послание – оправданията не спасяват човешки животи.

Инсталацията, която говори

Новото съоръжение, разположено на ниво 0 в Sofia Ring Mall, приканва всеки посетител да направи свой избор: да шофира или не след употреба на алкохол. При натискането на единия бутон участниците получават безалкохолна „Каменица“ – награда за отговорния избор. Ако изберат другия бутон, инсталацията реагира с „храна за размисъл“ – деформиран празен кен, символ на катастрофирал автомобил. Тази проста, но въздействаща механика поставя потребителя лице в лице с последиците от безразсъдството.

Всеки кен от специалната серия носи различно „оправдание“, което често чуваме на пътя – „Пил съм, ама карай“, „Нищо ми няма“, „Ей го къде е“, „Няма какво да стане“. Колекцията оживява и онлайн в профилите на кампанията във Фейсбук и Инстаграм, където визуалното послание достига до хиляди потребители.

Кампания с дългогодишна мисия

Откриването на инсталацията събра представители на институции, медии и партньори. Главният изпълнителен директор на „Каменица“ АД Владан Матич стартира събитието, като припомни, че още преди 17 години компанията е заела категорична позиция – алкохолът и шофирането не вървят заедно.

„Оттогава това послание достигна до милиони хора, провокира обществения диалог и – вярвам – спаси животи. Тази година продължаваме да търсим промяна на поведението, като предизвикваме нагласите с една смела и различна кампания“, каза Матич и благодари на всички партньори за подкрепата.

Проектът „КРАЙпът“ се вписва в дългосрочните усилия на компанията за насърчаване на отговорната консумация и безопасността на пътя. Кампанията „Алкохолът е лош шофьор“ се реализира вече 17 години и всяка година намира нови креативни начини да достигне до хората с едно просто, но жизненоважно послание – животът не търпи оправдания.

Подкрепа от институциите и реални данни

Специално участие в откриването взе комисар Мария Ботева, заместник-началник на отдел „Пътна полиция“ при Главна дирекция „Национална полиция“. Тя представи актуални данни за нарушенията, свързани с шофиране след употреба на алкохол, и подчерта, че въпреки кампаниите броят на такива случаи остава тревожен.

Министерството на вътрешните работи е институционален партньор на инициативата от самото ѝ начало през 2008 г.

„Оправданията не стигат далече“ е провокативна, но изключително смислена кампания, коментира Гергина Дерилова, мениджър „Комуникации и корпоративни въпроси“ в „Каменица“ АД. „Търсихме послания, към които никой да не остане безразличен. С „КРАЙпът“ не заклеймяваме, а отваряме очи – показваме, че оправданията могат да сложат край на пътя, но и че винаги има алтернатива.“

Когато отговорността става споделена кауза

Кампанията се реализира в партньорство с Главна дирекция „Национална полиция“, отдел „Пътна полиция“, Sofia Ring Mall, Съюза на българските автомобилисти, Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, Българската асоциация на пострадали при катастрофи, OMV, Мегапарк и MOTO-PFOHE. Всички те застават зад идеята, че борбата срещу пияното шофиране не може да се води с лозунги, а с постоянни действия, ангажираност и личен пример.

Инсталацията „КРАЙпът“ е не просто арт проект или рекламен трик – тя е символ на обществена отговорност. С всяко натискане на бутон тя напомня, че животът е въпрос на избор, а правилният избор винаги започва преди да се качим зад волана.

