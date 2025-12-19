Свят

Голяма новина от Брюксел! 90 милиарда за Украйна

Решението идва след 17-часови преговори и обхваща следващите две години

Снимка: Ройтерс
19 дек 25 | 7:19
735
Иван Ангелов

Лидерите на Европейския съюз постигнаха тази нощ споразумение за финансиране на Украйна в размер на 90 млрд. евро, съобщи председателят на Европейския съвет Антонио Коща. Решението е взето след заседание, продължило повече от 17 часа.

По думите на Коща договореното финансиране обхваща следващите две години. „Дадохме и изпълнихме обещанието“, написа той в социалната мрежа Х.

Германският канцлер Фридрих Мерц уточни на пресконференция, че средствата ще бъдат осигурени чрез европейски безлихвен заем от международните финансови пазари. Той добави, че заемът ще бъде върнат от Киев при изплащане на компенсации от Русия.

Ако такива обезщетения не бъдат получени, заемът ще бъде покрит със запорираното в Европейския съюз руско имущество, подчерта още Мерц.

Автор Иван Ангелов

