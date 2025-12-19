Голяма новина от Брюксел! 90 милиарда за Украйна

Лидерите на Европейския съюз постигнаха тази нощ споразумение за финансиране на Украйна в размер на 90 млрд. евро, съобщи председателят на Европейския съвет Антонио Коща. Решението е взето след заседание, продължило повече от 17 часа.

По думите на Коща договореното финансиране обхваща следващите две години. „Дадохме и изпълнихме обещанието“, написа той в социалната мрежа Х.

Германският канцлер Фридрих Мерц уточни на пресконференция, че средствата ще бъдат осигурени чрез европейски безлихвен заем от международните финансови пазари. Той добави, че заемът ще бъде върнат от Киев при изплащане на компенсации от Русия.

Ако такива обезщетения не бъдат получени, заемът ще бъде покрит със запорираното в Европейския съюз руско имущество, подчерта още Мерц.

