Тежък инцидент със самолет. Има загинали

Тежък инцидент със самолет, собственост на известния NASCAR пилот Грег Бифъл.

Той се е разбил при кацане днес на регионално летище в щата Северна Каролина.

Инцидентът е станал около 10:20 ч. местно време на летище Statesville Regional Airport, съобщиха от Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA), цитирани от People.

Става дума за самолет модел Cessna C550.

Федералните авиационни власти и местните служби са потвърдили, че при катастрофата има загинали. На борда са били шестима души и не се съобщава за оцелели, според WBTV. Не са ясни причините за инцидента.

„Федералната авиационна администрация и Националният съвет за безопасност на транспорта ще разследват случая. Разследването ще бъде водено от Националния борд за транспорт и безопасност, който ще предоставя допълнителна информация“, заявяват от FAA.

Свидетел, намирал се в близост до района на голф клуб Lakewood, е разказал, че самолетът е летял „прекалено ниско“ малко преди катастрофата. Техен хеликоптер, изпратен да отрази инцидента, е бил принуден да се върне заради лоши метеорологични условия и ограничена видимост от около 8 километра в района на летището. Мъглата е била фактор за затруднената видимост, но засега няма индикации, че времето е причинило катастрофата.

Разследването по случая продължава.

Грег Бифъл започва кариерата си в NASCAR през 1995 г. Той е един от само тримата пилоти в историята на шампионата, които са печелили титли както в Busch Series, така и в Craftsman Truck Series. Бифъл е обявен за „Новак на годината“ в Busch Series през 2001 г., а през 2002 г. става шампион. Между 2003 и 2016 г. той записва общо 19 победи, а в момента не е активно състезаващ се.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com