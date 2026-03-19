Нови удари по енергийни обекти в Саудитска Арабия

Саудитският пристанищен град Янбу, ключов за износа на суров петрол през Червено море, е бил мишена на въздушна атака, съобщава Ройтерс, позовавайки се на източник от региона. Макар щетите да са определени като минимални, самият удар по толкова стратегически обект засилва напрежението в целия Близък изток. Засега от саудитската петролна компания "Арамко" няма официален коментар.

По информация от петролната индустрия атаката е била насочена към рафинерията САМРЕФ - съвместно предприятие на Арамко и Ексън мобайл. Малко преди това иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция е отправил предупреждения за евакуация на редица енергийни обекти в Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар, включително именно този комплекс.

На фона на този удар напрежението бързо се пренесе и към Катар, където при предишни ракетни атаки избухнаха пожари в индустриалната зона Рас Лафан - най-големия център за втечнен природен газ в света.

От катарското министерство на вътрешните работи съобщиха, че всички огнища вече са овладени. „Гражданската защита е потушила напълно всички пожари в индустриалната зона Рас Лафан“, посочиха от ведомството, като подчертаха, че няма пострадали.

Въпреки овладяването на ситуацията, операциите по охлаждане и обезопасяване продължават, а случилото се затвърждава усещането за нарастващ риск за ключовата енергийна инфраструктура в региона.

