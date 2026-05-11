Ким Чен-ун смрази света! Ядрен удар, ако…

Върховното народно събрание на Северна Корея прие закон, който позволява автоматичен ядрен удар в случай на заплаха за живота на лидера на страната Ким Чен-ун.

Това съобщи централната им агенция Yonhap.

Законът също така дава на Ким Чен-ун еднолично командване и всички решаващи правомощия по отношение на ядрените оръжия.

Според новите разпоредби, ако ядрената система за командване и контрол или самият президент бъде застрашен, оръжието може да бъде използвано незабавно и без допълнителна координация.

"Новият закон позволява ядрен удар да бъде извършен автоматично и без забавяне, за да се унищожи този, който е провокирал атаката", казва изданието.

Лидерът на КНДР подчерта, че Пхенян не възнамерява да възобновява преговорите със САЩ и призова за постоянно разширяване на мащаба на използването на тактически ядрени оръжия за укрепване на бойната готовност.

Bloomberg вече съобщи, че ядреният арсенал на КНДР надминава потенциала на американските сили за противоракетна отбрана.

В момента Пхенян разполага с арсенал от ракети Hwasong-15, Hwasong-17, Hwasong-18, Hwasong-19 и ядрени бойни глави, способни да унищожават американски цели. КНДР има и ракети с по-малък обсег за поразяване на цели на територията на съюзниците на Вашингтон в Азия.

