Ким Чен-ун и дъщеря му яхнаха танка

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун се появи заедно с дъщеря си върху танк по време на военни учения. Това показват снимки, разпространени от държавните медии.

Кадрите идват дни след като двамата бяха заснети да наблюдават ракетни изпитания и да стрелят с пистолети. Демонстрацията на близост отново засили въпросите около евентуалното наследяване на властта. Събитието се развива на фона на напрегната военна обстановка в региона.

Според севернокорейската агенция КЦТА, Ким е наблюдавал учения с участието на сухопътните сили. На разпространените изображения той и дъщеря му, облечени в черни кожени якета, се возят в маслиненозелен танк заедно с военнослужещи. Момичето се подава от люка на машината, докато Ким стои отгоре и се усмихва.

Смята се, че дъщерята на лидера се казва Ким Джу-е и е на около 13 години. Тя придружава баща си на ключови събития от края на 2022 година, включително военни демонстрации и публични прояви, което поражда външни спекулации, че може да бъде подготвяна за негов наследник. Държавните медии я описват като „най-обичаното“ или „уважаваното“ дете на Ким и подчертават близостта между двамата.

През последните дни двамата се появиха и във фабрика за леки боеприпаси, където стреляха с пистолети, както и на изпитания на реактивни системи за залпов огън. По-рано момичето придружи баща си и при посещение в Пекин по време на празненствата за лунната Нова година.

Южнокорейското разузнаване наскоро оцени, че Ким Чен-ун е близо до това да определи дъщеря си за свой наследник. Част от експертите обаче оспорват тази теза, като посочват младата възраст на момичето и доминирания от мъже характер на властовата система в Северна Корея.

Ученията в страната се провеждат на фона на съвместните военни маневри на САЩ и Южна Корея, които Пхенян определя като подготовка за инвазия. Вашингтон и Сеул приключиха 11-дневно компютърно симулирано командно-щабно учение, докато полевите маневри продължават.

