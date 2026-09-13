Ким Чен-ун и дъщеря му яхнаха танка
Появата им идва на фона на напрежение със САЩ и Южна Корея и нови военни демонстрации
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Появата им идва на фона на напрежение със САЩ и Южна Корея и нови военни демонстрации
И ще играе първи финал на култовия турнир
С тях Бундесверът попълва своя резерв,
Украйна получи четири такива машини от Полша в деня на първата годишнина на войната
Инцидентът е станал на завоя към един от входовете на американската база в Ново село
Феновете паркираха руската антика Т55 за реванша с Йънг Бойс
Танковото поделение в Сливен има нов командир. Полковник Любомир Вачев встъпи в длъжност и бе представен на личния състав на поделението, научи "Станд...
От първи юли полицията и германските въоръжени сили изкарват от жилищен имот в германски град наскоро открита военна техника от Втората световна война...
Има много неща, които човек трябва да научи като начинаещ шофьор, но едно доста важно правило е - недей да маневрираш пред колона танкове. Но именно...
И тримата обвиняеми за първата кражба на танк в историята българската армия бяха опрадани. Военният съд Сливен оневини изцяло майорът от резерва Алек...
Излизането на ринга с танк бе най-зрелищното в историята на кеча, отсъждат феновете
Смущаващо видео показаха британските медии, в което един от бронетранспортьорите (според изданията на Острова танк), дарени на Украйна, не може да пре...
Българският кечист в световната федерация (WWE) Александър Русев продължава да удивява фенове и експерти с изявите си. В сайта на организацията пловди...
Донецк. След примирието между Украйна и Русия на югоизток от Донецк са останали само изпепелените останки на десетина танка и бронетранспортьори в пол...
Луганск. В сраженията със силоваците на правителството в Киев опълченците в Югоизточна Украйна започнаха да проявяват пълно себеотрицание. 54-годишния...
Да измислиш арт провокация вече е по-ценно от барикада
София. 69-ият антиправителствен протест мина под знака на Пражката пролет и паметта за събитията от преди 45 години. Няколкостотин души шестваха от М...
Москва. Необичайна надпревара с бойни танкове започна край Москва. Състезанието е наречено биатлон с танкове, като всичко е по правилата на популярн...
Сливен. Рестартът на делото за откраднатия танк "Майбах" се провали за втори път. Военноокръжният съд в Сливен не даде ход на процеса срещу офицера от...
Машината защитава от радиация, има си тоалетна и мивка