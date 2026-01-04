Заплаха от Ким Чен Ун!  Спешно нареждане към армията  

Докато Европа се бави с новата отбранителна стратегия, която трябва даде надеждна защита при евентуална война, в Северна Корея военните заводи работят на пълни обороти, даже започна превъоръжаване.

Президентът Ким Чен Ун влезе в един от заводите за боеприпаси, за да обяви за абсолютен приоритет цялостна промяна на производствения процес, която предполага модернизация и иновации веднага.

"Нашата военна индустрия трябва да организира производствената и техническата модернизация, за да отговори на настоящата ситуация и едновременно да осигури текущото производство на боеприпаси и модернизацията на производствените линии," каза той.

Ким поиска ускоряване на процеса по производство 2,5 пъти, за да се покрият нуждите от военна техника на подразделенията, определени от Министерството на отбраната и Генералния щаб.

Също така заяви, че тактическите управляеми оръжия, произведени в Северна Корея, имат висока огнева мощ и трябва напълно да заменят системите за залпове, които сега са на въоръжение в армията.

Лидерът на КНДР обяви, че началото на превъоръжаването вече е в ход.

