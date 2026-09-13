Напрежение. Още една страна се готви за война
Канада обръща особено внимание на защитата на Арктика, където заплахата от Москва и Пекин нараства
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Канада обръща особено внимание на защитата на Арктика, където заплахата от Москва и Пекин нараства
Превъоръжава армията
Европа активно се превъоръжава на фона на нарастващите заплахи за сигурността
Чрез дезинформацията се насаждат антиевропейски настроения, за да се саботира присъединяването ни към еврозоната
Решенията ще бъдат приемани от Съвета на ЕС с квалифицирано мнозинство, а не с единодушие
Европейската индустрия не е консолидирана, няма общ модел самолет и танк, който се произвежда
София. Министърът на отбраната Велизар Шаламанов участва на среща-дискусия на тема „Рискове и стратегически избори пред България", която се проведе дн...