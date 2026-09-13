Нося отговорност за всеки подпис! Йотова отговори на атаките
Президентът разкри и най-тежкия случай от практиката си - молба за помилване от човека, убил баща й
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Президентът разкри и най-тежкия случай от практиката си - молба за помилване от човека, убил баща й
Бившият руски президент обвини Берлин в „измислена диверсия“ и заплаши германски военни заводи и дори обекти в Берлин
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Армин Папергер отчита ново отношение към армията и отбраната, докато компанията му получава близо 23 000 кандидатури месечно
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Синдикати виждат резерви за 20 % по-високи заплати