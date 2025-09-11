Стана ясно кой ще е наследникът на Ким Чен-ун на върха

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун, е затвърдил статута на дъщеря си Ким Чу-е като

приемник на най-висшия пост в страната,

заявиха пред Ройтерс депутати от Южна Корея, като се позоваха на южнокорейското разузнаване. Това е станало при посещението на върховния севернокорейски ръководител в Китай за военния парад в Пекин по случай 80-ата годишнина от победата над Япония във Втората световна война, уточнява агенцията. Тогава Ким Чен-ун бе придружаван от дъщеря си.

Чу-е е останала в сградата на посолството на КНДР в Китай и не е имала публични появи, но това, че е била с баща си при това пътуване, е

"достатъчно да бъде наречена" приемник на ръководителя на режима,

заяви членът на комисията по разузнаването към южнокорейския парламент И Сон-гуѝон.

"По всичко личи, че статутът на Ким Че-у като вероятен приемник на поста на баща си е затвърден, като й се дава възможност

да натрупа международен опит, но без да се показва",

отбеляза друг депутат от разузнавателната комисия Пак Сон-уон.

Освен това севернокорейски представители са били забелязани да заличават всички следи след визитата на Ким и дъщеря му в Китай, за да не остане някъде ДНК от двамата. В заличаването е влизало и отнасянето на боклука от стаите им със специален самолет, пише в доклад на южнокорейското разузнаване, представен пред парламентаристите.

