Брижит Макрон забърка голям скандал във Франция

Гръмна голям скандал във Франция.

Брижит Макрон, съпругата на президента на Франция Еманюел Макрон, предизвика недоволство сред френски знаменитости и феминистки, след като използва обидни думи, за да опише активисти, протестиращи по време на шоу на комик, съобщава CNN .

Първата дама на Франция присъства на представление в неделя на Ари Абитан, стендъп комик, който бе обвинен в изнасилване от бивша партньорка през 2021 г. След тригодишно разследване, делото бе прекратено – решение, потвърдено по-късно от френските съдилища.

В разговор с Брижит Макрон преди шоуто, заснет на камера и кратко публикуван онлайн, комикът казва, че се чувства „уплашен“ от протестиращите, които прекъсват представленията му.

Активистки от френския феминистки колектив #NousToutes, много от които носеха маски с образа на комика, прекъснаха шоуто на Абитан в събота вечер.

Френски феминистки и знаменитости веднага възприемат израза в социалните мрежи, солидаризирайки се с жертвите на сексуално насилие.

