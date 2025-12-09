След срещатата с Орбан! Ердоган обяви новите цели

На съвместна пресконференция, проведена в двореца Долмабахче след приемането на унгарския премиер Орбан, президентът Реджеп Тайип Ердоган изрази удоволствието си да бъде домакин на Виктор Орбан и неговата делегация в Истанбул по случай 7-тото заседание на Съвета за стратегическо сътрудничество на високо ниво между Турция и Унгария, предава ТРТ Хабер.

Ключово сътудничество

По време на срещата в Истанбул Турция и Унгария потвърдиха волята си да задълбочат сътрудничеството си в ключови области като енергетика, транспорт, търговия, отбрана, култура и образование. Двете страни подписаха редица документи, които укрепват правната основа на отношенията им – от авиацията и сигурността до технологиите и обучението. Проведено беше и първото заседание на общия консултативен механизъм между външните и отбранителните министри, както и ръководителите на разузнаването и отбранителната индустрия. Решено бе да се създаде и обща група за планиране под ръководството на външните министри, която да осигури по-институционален подход към двустранните и глобални въпроси.

Съвместни проекти

В икономически план Ердоган съобщи, че Турция и Унгария са близо до достигане на поставената цел от 6 милиарда долара търговски обмен и обсъждат увеличаване на целта до 10 милиарда долара. Двете страни разглеждат и проекти за съвместно производство в отбранителната индустрия, особено предвид променящите се условия на сигурност в Европа. Сред приоритетите са още енергетиката, транспортът и научно-техническото сътрудничество, като през 2025 г. се реализират 28 съвместни проекта в рамките на Годината на науката и иновациите.

Лидерите обсъдиха и регионални и глобални въпроси, включително ситуацията в Украйна и Близкия изток. Ердоган подчерта историческото значение на неофициалната среща на върха на тюркските държави, проведена през май в Унгария, както и значимата роля на Будапеща в рамките на организацията. Той изрази увереност, че Унгария ще продължи да подпомага Турция в процеса ѝ на присъединяване към Европейския съюз.

В края на изявлението си Ердоган припомни добрите отношения с Виктор Орбан, включително срещите им през последните години, както и съвместните инициативи по повод 100-годишнината от Договора за приятелство. Той предаде своите поздрави на унгарския народ.

