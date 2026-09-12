ПСЖ върза Луис Енрике до 2030 година
Двете поредни Шампионски лиги и три титли във Франция убедиха парижани да дадат дългосрочно доверие на испанеца
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Двете поредни Шампионски лиги и три титли във Франция убедиха парижани да дадат дългосрочно доверие на испанеца
Средният коридор превръща историческата близост между тюркските държави в икономическа и геополитическа сила
Първо договора, после вричането
Има доста любипитни детайли в него
„Корадия стрийм“ на „Алстом“ вече са приети в страната, а десет композиции продължават изпитанията по железопътната мрежа
Настоящият договор на нападателя, на стойност 20 милиона евро на сезон, е до 30 юни 2027 г.
Нападателят ще подпише договор с Трабзонспор за две години плюс една допълнително
Новият селекционер на Франция Зинедин Зидан призна, че да води "петлите" е била негова отдавнашна цел.Днес Зизу беше официално обявен за треньор на на...
То е стратегически обект и трябва да се развива за карго и интермодални превози, каза още Георги Пеев
Унгарецът остава на "Анфийлд" до 2031 година и е фаворит за поста вицекапитан
Взето е решение за бъдещето на Собослай
Светослав Бенчев заяви, че страната има шанс да бъде успешен търговски хъб, ако държавата осигури правилната политика
ДПС изрази удовлетворение от замразяването на договора и подчерта стратегическото значение на отношенията с Анкара
Параметрите предстоят, но първите анонси сочат икономически обрат и по-добра позиция за страната
Ердоган оцени подхода към турската общност, а Радев изведе българския интерес през доверие, граница и икономика
Контрактът с испанския футболист е до лятото на 2029 година
Според него България може да разшири партньорството с Анкара не само в газа, но и в електроенергията
Той се присъедини към "червените" в края на август миналата година
Новината бе потвърдена от Веселин Стоянов
Контрактът с бразилския футболист е до лятото на 2029 година