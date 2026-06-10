Официално! Любо Пенев поема Локо София

Легендата Любослав Пенев е подписал договора си и е новият треньор на столичния Локомотив, информира БГНЕС.

Новината бе потвърдена и от собственика на клуба Веселин Стоянов. "Той се чувства добре, има огромно желание за работа. Договорът е за 1 плюс 1 година", коментира Стоянов.

Припомняме, че Ел Голеадор бе в тежко състояние, но с подкрепата на близки и фенове, успя да се стабилизира и отново да се завърне към футболната професия. Очаква се Пенев да бъде представен официално на треньорския пост в близките дни.

През декември миналата година се разбра, че Пенев се бори с онкологично заболяване, а състоянието му беше тежко, като бившият футболист замина за Германия, за да проведе интензивно лечение.

Той се завърна в България в началото 2026 г. и продължи лечението си в страната. През март Пенев даде интервю за испанска медия, в което заяви, че се чувства добре, а подкрепа за лечението му се осигурява от България.

Последно Любослав бе начело на Локомотив Пловдив през 2024 година, а преди това водеше Хебър Пазарджик. Бившият нападател на Валенсия и Атлетико Мадрид е ръководил още ЦСКА 1948, Царско село на два пъти, на няколко пъти ЦСКА, Литекс, Ботев Пловдив, втория отбор на Валенсия.

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