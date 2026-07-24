Два късни шамара оставиха Лудогорец пред отпадане

Лудогорец се прибра от Унгария с болезнена загуба и с огромна задача пред себе си. Българският шампион отстъпи с 0:2 на Апоел Тел Авив, след като допусна попадения в самия завършък на двете полувремена. „Орлите“ почти не показаха познатата си острота в атака, а израелският тим дочака своите моменти и ги превърна в тежко предимство. След седмица в Разград ще бъде нужна истинска европейска буря, за да бъде обърнат този двубой.

Димка спря мача, но не събуди Лудогорец

Срещата на стадиона в Мишколц започна с прекъсване. Феновете на Апоел хвърлиха димка, която покри терена и принуди швейцарския съдия Алесандро Дудич временно да спре играта.

Около пет минути по-късно двубоят бе подновен, но футболът така и не запали. И двата отбора действаха предпазливо, пазеха се от грешка и рядко поемаха риск в предни позиции.

Лудогорец владееше топката в определени моменти, но трудно стигаше до наказателното поле. Липсваха скорост, изненада и онзи последен пас, който да разкъса защитата на съперника. Апоел също не натискаше яростно, но изглеждаше по-подреден и чакаше своя шанс.

Той дойде в най-неприятния възможен момент.

В 41-вата минута Став Туриел центрира отдясно, а Омри Алтман се промъкна необезпокояван между Едвин Куртулуш и Антон Недялков. Нападателят остана напълно сам и с точен удар с глава не остави шанс на Хендрик Бонман.

Лудогорец се прибра в съблекалнята с гол пасив и с неприятното усещане, че бе наказан почти от нищото.

Бонман пазеше надеждата

След почивката темпото се вдигна, но чистите положения отново бяха малко. Апоел започна да намира повече пространства, докато разградчани продължаваха да търсят път към вратата без достатъчно настойчивост.

Емануел Боатенг можеше да удвои аванса на израелците, но ударът му премина встрани. В 62-рата минута Винисиус Ногейра опита да изненада Асаф Цур от пряк свободен удар, но вратарят на Апоел улови спокойно.

Това остана и един от малкото по-сериозни опити на Лудогорец.

В заключителните минути натискът на Апоел се засили. В 82-рата минута резервата Даниел Дапа надскочи отбраната и с глава разтресе горната греда. Топката се върна в игра, а българският шампион оцеля.

Само минути по-късно Квадво Дуа бе изведен зад защитата и за миг изглеждаше, че Лудогорец може да отговори. Нападението обаче завърши единствено с корнер.

В 86-ата минута Дапа отново се измъкна и остана очи в очи с Бонман. Германският вратар спаси и запази резултата, който все още оставяше реванша напълно отворен.

Последният удар бе най-болезнен

Надеждата издържа само още три минути.

В 89-ата минута пред вратата на Лудогорец настана истинска суматоха. Бонман първо отрази удар от пряк свободен удар, следващият изстрел на Апоел срещна гредата, но защитата на разградчани отново не успя да изчисти топката.

Чико се оказа на точното място и я изпрати в мрежата за 2:0.

Това бе голът, който превърна неприятната загуба в сериозна европейска опасност. Лудогорец получи двете попадения в моменти, когато полувремената вече приключваха, а концентрацията трябваше да бъде най-висока.

Отборът на Томас Райс вече няма право на пресмятане. В Разград ще трябва да атакува, да вкара поне два пъти и едновременно да не допуска нов удар от съперника.

Четиринадесеткратният шампион на България има опита и качеството да потърси обрат, но този път само имената и историята няма да бъдат достатъчни. След седмица „Хювефарма Арена“ трябва да види различен Лудогорец - по-бърз, по-смел и безмилостен пред гола.

Иначе двата късни удара в Мишколц могат да се окажат краят на европейската му кампания още през юли.