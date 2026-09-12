Два късни шамара оставиха Лудогорец пред отпадане
„Орлите“ загубиха с 0:2 в Унгария и вече се нуждаят от голяма европейска вечер в Разград
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„Орлите“ загубиха с 0:2 в Унгария и вече се нуждаят от голяма европейска вечер в Разград
Израелците стигнаха на крачка от чудо след мощен щурм в края
Националът говори откровено за напрежението, слабия си мач и мечтата за българския баскетбол
Тимът победи АСВЕЛ с обрат в последните минути, а следващият мач вече се връща в Тел Авив
"Фенерите" вече са 9-и с 6 успеха и 5 загуби в таблицата
Тел Авив. Отборите на Апоел (Тел Авив) и Берое завършиха 2:2 в мач-реванш от втория предварителен кръг на турнира Лига Европа. Двубоят се изигра в Т...
Стара Загора. Старши-треньорът на "Берое" Петър Хубчев обяви на официалната пресконференция след загубата с 1:4 от Апоел Тел Авив в Лига Европа, че е...
Нион. Израелският Апоел Тел Авив ще бъде съперник на Берое във втория квалификационен кръг на Лига Европа. Това отреди тегленият в Нион жребий. Берое...