Всичко за Апоел Тел Авив

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Берое изтърва Апоел

Берое изтърва Апоел

Тел Авив. Отборите на Апоел (Тел Авив) и Берое завършиха 2:2 в мач-реванш от втория предварителен кръг на турнира Лига Европа. Двубоят се изигра в Т...

25 юли | 20:57
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