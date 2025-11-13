Фенербахче разби Апоел Тел Авив за трети път от началото на сезона в Евролигата. Това се случи при гостуването на Фенербахче в 11-ия кръг с 68:74.



Над всички от домакините бе Тейлън Хортън-Тъкър с 15 точки, 3 борби и две асистенции за 26:56 минути. От гостите Илайджа Брайънт се отчете с 19 точки, 5 борби и 3 асистенции в рамките на 35:35 минути.



"Фенерите" вече са 9-и с 6 успеха и 5 загуби в таблицата. Израеците имат 8 победи и 3 поражения, оставайки начело.

