Драма в ЦСКА! Проблем връхлетя "червените“

С привличането на Макс Ебонг броят на футболистите извън ЕС в ЦСКА вече е 9. Както е известно, според регламента на БФC максимално допустимият брой е 7 – 5 безплатни квоти плюс още 2, за всяка от които се плащат по 40 000 лева. Въпросът е, че към ЦСКА пътува още един играч, който няма паспорт от ЕС. Става дума за бразилското крило Лео Перейра. С него цифрата ще набъбне на 10!

Иначе осемте без паспорт преди Макс Ебонг при „червените“ са другото ново попълнение – Алехандро Пиедраита (Колумбия), Фьодор Лапоухов (Беларус), Лумбард Делова (Косово), Браян Кордоба (Колумбия), Сейни Санянг (Гамбия), Давид Пастор (Бразилия), Кевин Додай (Албания) и Леандро Годой (Аржентина), пише „Мач Телеграф“.

Както вече изданието писа, ЦСКА се е задействал да извади български паспорти на Лумбард Делова и Леандро Годой. Това ще се случи със сигурност, но проблемът е, че процедурата е доста тромава и двамата могат да станат български граждани след края на сезона.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com