Линдзи Вон викаше от болка, хеликоптер я откара в болница (видео)

Американската звезда в скоростните дисциплини Линдзи Вон падна тежко и не успя да завърши спускането в алпийските ски на Олимпийските игри в Милано Кортина д'Ампецо.

Седмица, след като скъса кръстната връзка на лявото си коляно, Вон реши да стартира на Игрите, но още в началото една от неравностите я изхвърли от трасето. Американката падна, остана да стене и лежи на пистата, след което получи медицинска помощ и беше изнесена със специална шейна и хеликоптер, предава sportal.bg.

По ирония на съдбата на жребия и се падна фаталният номер 13, а инцидентът стана в... 13-ата секунда.

При падането тялото ѝ се завъртя и тя се приземи на глава. "Виковете ѝ от болка се чуха по целия свят. Състезанието беше спряно за спасителна акция", написа Sportal.it. Около трасето „Олимпия деле Тофане“ настъпи смъртоносна тишина, докато медицинският екип се събра около нея.

Петнадесет минути по-късно Вон беше транспортирана по хеликоптер от планината до болница за лечение, съобщава "Гардиън".

Приятелката и съотборничка на Вон, Бризи Джонсън, която спечели златото, наблюдаваше от мястото на лидера по това време и си закри очите, защото не можеше да се накара да гледа. „Трагично е, но се страхувам, че това са ски състезания“, каза Йохан Елиаш, председател на Международната федерация по ски. „Мога само да ви благодаря за това, което тя [Вон] направи за нашия спорт".

Докато хеликоптерът, превозващ Вон, прелетя над тълпата около планината, хората избухнаха в аплодисменти за нея, но прекъсването на състезанието беше трудно за състезателите, наредили се зад нея – включително и за фаворитка на домакините, София Годжа.

Прекъсването продължи половин час и след като приключи, никой друг не успя да се доближи на половин секунда от победното време на Джонсън от 1 минута 36,10 секунди. Годжа спечели бронза, а германката Ема Айхнер – среброто. Настроението на планината се промени в моментите след катастрофата на Вон, а последваха още два тежки инцидента с участието на австрийката Нина Ортлейб и Канде Морено от Андора.

На 41-годишна възраст Вон стана първата четиридесетгодишна състезателка, която някога е стартирала в олимпийско състезание по спускане, и се състезаваше тук дори след като скъса предната кръстна връзка на лявото си коляно по време на състезание в Швейцария миналата седмица. „Все още има шанс“, каза тя по-рано тази седмица, „и докато има шанс, ще опитам“.

Вон успешно завърши две тренировъчни бягания за спускане в петък и събота, но инцидентът поставя под въпрос мъдростта на решението ѝ да участва в тези Олимпийски игри. „Хората, които казват това, не познават Линдзи“, каза Елиаш. „Това е всичко, което мога да кажа.“

