11 златни медала. Той вече е най-великият
Йоханес Клаебо записа името си в историята
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Йоханес Клаебо записа името си в историята
Падна по време на дисциплината халфпайп
Все още няма данни за състоянието й
Името на Владимир Илиев вече се записва в златната страница на българския олимпизъм - пет участия на Зимни игри - рекорд при мъжете
125 часа спортни емоции
Актьорите Хъдсън Уилямс и Конър Стори от „Страстно съперничество“ ще са факлоносци
Заедно с Марая Кери откриват церемонията
Осло. Норвегия оттегли кандидатурата на Осло за домакинството на Зимните Олимпийски игри в Осло през 2022 година. Причините, които местните власти из...
Бьорндален изпусна 14-и медал, българската щафета 15-а Кралят на зимните олимпиади Оле Ейнар Бьорндален изпусна да спечели днес 14-ия си медал от най...
Сочи. Вълк се разхожда спокойно в хотел Сочи. Това е поредната любопитка от зимните Олимпийските игри в Русия. Американката Кейт Хансен, която се пусн...
Грешка прати наш в болница
Москва. Руският президент Владимир Путин подписа указ, с който позволява провеждането на протести по време на Зимните олимпийски игри в Сочи. Решениет...