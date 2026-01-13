Андреа Бочели дава тон на Зимните олимпийски игри

Маестро Андреа Бочели ще бъде сред водещите изпълнители на церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри Милано – Кортина 2026, която ще се проведе на 6 февруари на легендарния стадион „Сан Сиро“ в Милано. Новината беше потвърдена официално от организаторите на Игрите.

Световноизвестният тенор ще се присъедини към вече обявената поп икона Марая Кери, превръщайки откриващата церемония в едно от най-звездните културни събития в историята на Зимните олимпийски игри. Програмата ще включва и специален трибют в памет на легендарния италиански моден дизайнер Джорджо Армани, който почина през септември на 91-годишна възраст. Армани в продължение на десетилетия създаваше официалните олимпийски екипи на италианския отбор и остави трайна следа в културния облик на Милано.

Андреа Бочели, класически обучен певец с репертоар, обхващащ както класическа, така и поп музика, е пял на събития с глобално значение, сред които коронацията на крал Чарлз III и честванията по повод 75-годишнината на Италианската конституция.

В юбилейния си проект „Дуети (30-годишен юбилей)“ той си партнира с артисти от различни жанрове и изпълнява песни на италиански, английски, френски и испански език. Организаторите определят участието му като „един от най-иконичните моменти на церемонията“, който ще обедини мащабния спектакъл със същността на олимпийските ценности и ще придаде съвременно и глобално звучене на разказа на Игрите.

Церемонията по откриването е продуцирана от Марко Балич, утвърдено име зад повече от десет олимпийски церемонии. Очаква се събитието да бъде наблюдавано на живо от около 60 000 зрители на стадиона, както и от милиони телевизионни зрители по света.

Церемонията по закриването на Зимните олимпийски игри Милано – Кортина 2026 ще се проведе на 22 февруари във Верона, като неин хедлайнер ще бъде световноизвестният балетист Роберто Боле.

