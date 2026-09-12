Диск на Марая Кери я спасил на 11 септември
Сара Боткин трябвало да бъде на 105-ия етаж на Южната кула, но едно привидно случайно решение променило съдбата ѝ завинаги
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Сара Боткин трябвало да бъде на 105-ия етаж на Южната кула, но едно привидно случайно решение променило съдбата ѝ завинаги
Заедно с Марая Кери откриват церемонията
Коледните хитове властват в Топ 5 на класацията Хот 100
Те ще се проведат от 6 до 15 март
Звездната церемония се състоя миналия месец във Венеция
За момента няма предоставени допълнителни подробности за причините за смъртта
Песента „All I Want for Christmas Is You” е изместена от първото място
Бюрото за патенти и търговски марки на САЩ отхвърли молбата на певицата
Срещу певицата е заведено дело в САЩ за предполагаемо нарушение на авторските права
В биографията си певицата обвинява сестра си в емоционално и физическо насилие
"All I Want For Christmas Is You" е номер едно в класациите
Марая Кери е начело в класацията с “All I Want for Christmas Is You”
Певицата е №1 по сингли
Но дали и това парче ще пожъне успеха на "All I Want for Christmas Is You"?
Поп дивата отбелязва 30 години от дебюта си на голямата сцена
Елисън се опитала да продаде певицата на сутеньор, когато била на 12
Световната суперзвезда ще издаде компилация с любими песни от кариерата си
Книгата излиза на 29 септември
Кибертерористи искат грандиозен откуп за чувствителна информация на знаменитости
Това е сред най-важните постижения в кариерата ми, споделя певицата