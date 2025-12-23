Коледният хит на Марая Кери с нов рекорд в чарта на „Билборд“

С поредно впечатляващо постижение Марая Кери отбеляза 100-ната си седмица на първо място в класацията за сингли Хот 100 на „Билборд“, съобщава сайтът на изданието.

Певицата запазва лидерската си позиция с коледния хит All I Want for Christmas Is You, който оглавява чарта за рекордната 21-ва непоследователна седмица.

Общо 19 песни на Марая Кери са достигали до върха на Хот 100, като именно те ѝ носят общо 100 седмици на първо място. Най-успешна сред тях е All I Want for Christmas Is You с 21 седмици, следвана от One Sweet Day с Boyz II Men с 16 седмици и We Belong Together с 14 седмици.

На второ място по натрупани седмици начело в класацията се нарежда Риана с 60, а след нея са „Бийтълс“ с 59 седмици.

Коледният хит на Кери отчита и 78-ата си седмица в Хот 100, с което изпреварва Levitating на Дуа Липа като най-дълго задържалата се песен в чарта на жена изпълнителка.

В общото подреждане по продължителност на присъствие в класацията All I Want for Christmas Is You заема седмата позиция, като рекордът се държи от Lose Control на Теди Суимс със 112 седмици.

Песента, издадена за първи път през 1994 г., се завърна на върха на Хот 100 преди две седмици.

Второто място в актуалната класация заема Jingle Bell Rock на Боби Хелмс, което е най-високото класиране за сингъла от 1957 г.

На трета позиция се нарежда Rockin' Around the Christmas Tree на Бренда Лий от 1958 г.

Челната петица се допълва от Last Christmas на Wham! и Santa Tell Me на Ариана Гранде.

В Топ 10 влизат още The Christmas Song (Merry Christmas to You) на Нат Кинг Коул, Underneath the Tree на Кели Кларксън, Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! на Дийн Мартин, It's the Most Wonderful Time of the Year на Анди Уилямс и The Fate of Ophelia на Тейлър Суифт, съобщи БТА

